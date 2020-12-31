▲健保費率5.17%！月薪6萬養「一家四口」，明年需多繳4200元。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

明年健保費率終定案！衛福部長陳時中今（31）日臨時召開記者會，拍板明年健保費率，最後決定取健保會陳送兩案的中間值5.17%，若為月薪6萬元的上班族要養一家四口，每月保費將從3422元調漲至3772元，等同於每月需多繳350元，一整年下來需多繳4200元。

依據《健保法》規定，若健保安全準備金低於1.5個月，就須重新檢討費率，健保費率在105年從4.91%調降到4.69%後，今年底短絀金額高達676億，安全準備金也無法維持1個月以上支應，健保會在11月27日臨時會中達成調漲共識，卻首度無法決定費率，最終採兩案併陳供衛福部裁決。

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以現行健保財務狀況試算，採用4.97%版本，明年會再度面臨安全準備金不足1個月問題，恐需再度面臨調漲；5.47%至5.52%則是符合104年健保會承諾，一旦安全準備金低於1個月下限，就要調滿2個月，有望凍漲2年，缺點是漲幅過高大家可能付不起。最後衛福部與行政院商議後，取兩費率版本中間值5.17%。

陳時中表示，保費調漲後原本接受政府補助的126萬民眾，保費負擔皆不受影響，受雇者平均每人增加63原，7成以上每月增加70元以內，月薪2萬4000元、3萬元、7萬元與18萬元受雇者，每月分別增加34元、44元、105元與262元保費。衛福部也已規劃4至6年「全民健保中長期改革計劃」，整合公共衛生體系與健保資源，以提升健保給付價值、醫療服務效率及品質。

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