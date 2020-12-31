紐約時報廣場迎百年來最冷清跨年　改推「虛擬除夕夜」線上慶祝

▲紐約時報廣場水晶球今年以「溫暖的禮物」為主題，希望為民眾帶來溫暖與微笑。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

因應新冠肺炎的疫情，美國紐約時報廣場的跨年活動已禁止民眾入場觀看，但慶祝活動仍會照常進行，僅邀請一線醫護人員以嘉賓身分出席。根據《紐約時報》報導，主辦單位改推出「虛擬除夕夜」，讓民眾也能透過網路一同慶祝。

每年都會準時落下的巨大水晶球今年也不會缺席，時針跨越12點的那一刻，時報廣場的天空也會灑落無數彩紙碎片。但今年將見不到人群狂歡，是時報廣場於1907年首次舉辦跨年以來，最冷清的一次。

主辦單位也新推出「虛擬除夕夜」遊戲APP，通過虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）技術，讓民眾有身歷其境的感受，可以在虛擬世界中創建屬於自己的角色，並自由探索新年夜的虛擬時代廣場。

▲紐約時報廣場趕在除夕夜前測試灑花。（圖／路透）



藝人陣容也不會改變，今年將由歌手蓋諾（Gloria Gaynor）、安德拉戴（Andra Day）、嘻哈鬥牛梗（Pitbull）、珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）等人輪番表演，最後由紐約市長按下水晶球落下的按鈕，宣告2020年的終結。

紐約警察局表示，儘管水晶球仍會如期落下，但民眾不用費心到場觀看，「明年我們再會於時報廣場，今年，你就別想來看它了。不要以為你可以站在街角偷看。不要來這個地區，以為你可以看的到。」

警方已在時報廣場部署警力與金屬柵欄，防止民眾偷進入廣場，但廣場的警員人數仍會相較去年減少80％，以分配到紐約市其他需要的地方。

主辦方負責人詹姆斯敦（Jamestown）表示，「作為時報廣場的擁有者，我們是時代的管理者。廣場作為除夕夜落球慶典的舉辦地，至今已有100多年歷史。隨著時間流逝，當我們來到2020年末、2021年的鐘聲響起的時刻，落球慶典仍然是希望、反思與聯繫的象徵，這些象徵將比以往還要更為重要。」