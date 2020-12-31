陸車商稱「能收比特幣」　2小時急刪文「違反官方規定」

▲廣汽蔚來發文不久後緊急刪除，但已被許多網友截圖。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸車商廣汽蔚來31日在官方微博上宣布，成為中國首家接受比特幣支付購車款的汽車企業。不過，貼文才發出2小時就被緊急刪除，重新發文之後，文內的「比特幣」改成了「數字貨幣」，最後貼文又再度消失。

廣汽蔚來的原始貼文內容為「只有想不到，沒有做不到，中國首家接受比特幣支付購車款的汽車企業！廣汽蔚來給你更大暢想空間！」貼文更附上一張圖片，明顯可以看見比特幣的英文「BITCOIN」以及比特幣的標誌。

不過，貼文發出2小時卻突然被刪除，不久重新發文之後，文章內的「比特幣」被改成「數字貨幣」，但最後貼文又再度消失。

對此，蔚來汽車出面澄清，表示「廣汽蔚來」是由「廣汽」和「蔚來」共同投資、獨立運營的公司，兩家母公司都不向這家公司派駐管理人員，也不參與經營管理，「廣汽蔚來是公司名，生產的產品品牌叫合創，不會生產廣汽或者蔚來品牌的產品。簡單來說，蔚來僅僅是個投資人，雙方沒有其他關係。」

陸媒《21世紀經濟報導》向廣汽蔚來詢問此事，對方表示，微博中比特幣的表述不準確已刪除，支持的是中國的數字貨幣，後續有相關信息會在官方管道上公佈，但不確定是什麼時間。

《21世紀經濟報導》指出，一名監管機構的相關人士透露，廣汽蔚來宣稱接受比特幣的行為，已違反2017年中國人民銀行、中央網信辦等七部委發布的通知。

2017年9月4日，中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會，及保監會發佈關於防範代幣發行融資風險通知公告。

通知指出，各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和「虛擬貨幣」提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務，不得承保與代幣和「虛擬貨幣」相關的保險業務或將代幣和「虛擬貨幣」納入保險責任範圍，金融機構和非銀行支付機構發現代幣發行融資交易違法違規線索的，應當及時向有關部門報告。

不過，廣汽蔚來後來又將「比特幣」改成「數字貨幣」，情況又有些不同。監管機構相關人士指出，官方發行的「數字人民幣」也屬於「數字貨幣」，如今也支持大額支付，如果廣汽蔚來在試點城市試用數字人民幣就是可行的。