比冷凍庫還冷！北海道首下探-30度　當地人崩潰迎今冬最低溫

▲北海道31日迎來今冬最低溫，有部分地區下探零下30度。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

寒流肆虐！不僅台灣有霸王寒流侵襲，日本最北部的北海道也出現異常低溫，整座城市宛如雪國，甚至31日凌晨有部分地區下探至零下32.6度。而這也是北海道本次冬季第一次出現低於零下30度的極寒溫度，連當地人都崩潰大喊，「真的好冷！」

綜合日媒報導，北海道31日受到寒流與輻射冷卻效應影響，迎來歷史性的低溫。根據觀測數字，北海道幌加內、朱鞠内、江丹別、和寒、幌糠等5個地區，31日凌晨最冷的時候分別觀測到零下32.6度、零下31.5度、零下31.4度、零下30.7度以及零下30.5度。另一方面，北海道內共有26個地區創下12月的最低氣溫。

氣象廳也提醒，元旦當天可能會迎來暴風雪，請民眾務必多加注意保暖。此外，暴雪恐會造成交通堵塞、視線不良、房屋倒塌或是停電等意外，民眾在除雪時也務必要注意安全。

面對霸王級的寒流，網友們也紛紛提醒，跨年夜千萬不要出門。更有網友笑稱，家裡冰箱冷凍庫比室外還要溫暖。

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