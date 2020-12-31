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女童痴戀狼蛛+蛇！花2萬打造「寵物軍團」藏臥室　母嚇瘋仍支持

▲▼英國女童臥室養蛇和狼蛛。（圖／翻攝自推特／@cultureexpress）

▲格林哈爾希的臥室彷若一個「迷你動物園」。（圖／翻攝自推特／@cultureexpress）

記者葉睿涵／綜合報導

英國的8歲女童格林哈爾希人小膽大，非但不害怕大部分人都恐懼的昆蟲和爬行類動物，反而還十分喜愛牠們。她甚至還在臥室裡飼養了許多狼蛛和蛇，讓臥室猶如一個「迷你動物園」。熱愛昆蟲的她，希望自己未來能成為動物園的飼養員或是動物節目主持人，也經常在Youtube上分享她飼養的「寵物」。

綜合《太陽報》和《鏡報》報導，與家人一同住在柴郡的格林哈爾希（Hollie Greenhalgh），除了有著50多只的狼蛛外，還飼養了2條蛇、一隻蝎子以及蚱蜢、蟑螂等「特別的寵物」。她把這些「寵物」分類後放在不同的容器中，還專門打造了一個展示櫃。

▲▼英國女童臥室養蛇和狼蛛。（圖／翻攝自推特／@RadioEjani）

▲格林哈爾希每個週末都需要花費大約3小時來給寵物們餵食。（圖／翻攝自推特／@RadioEjani）

她指出，她每個週末都需要花費大約3小時來給寵物們餵食，雖然照顧這些寵物會佔用一些她的休閒時間，「但相較於和朋友出去玩，我更喜歡和我的『寵物們』待在家中」。

格林哈爾希的母親表示，女兒對蜘蛛的興趣是在2歲時開始的，當時她在廚房看見一隻蜘蛛，還上前去對蜘蛛說話。之後，這個小女孩在她的7歲生日上，收到了一隻墨西哥紅膝頭狼蛛；之後，她就不斷地擴充自己的「寵物軍團」。她的父母前後已為她花費500英鎊（約新台幣2萬元）來打造專屬的「迷你動物園」。

▲▼英國女童臥室養蛇和狼蛛。（圖／翻攝自推特／@RadioEjani）

▲格林哈爾希的「寵物軍團」現在已十分壯大。（圖／翻攝自推特／@RadioEjani）

儘管格林哈爾希現在只有8歲，但她對自己所養的爬蟲類和昆蟲卻十分了解。她還在Youtube上擁有一個自己的頻道，和大家分享她的寵物，並講解相關的知識，吸引超過6000人關注。格林哈爾希希望，自己長大後可以在動物園當一名飼養員，或是像世界自然紀錄片之父艾登堡（David Attenborough）一樣，主持動物節目。

與女兒相反，格林哈爾希的母親卻非常害怕蜘蛛。她提到，自己對蜘蛛的心情簡直可以用恐懼來形容，但為了支持女兒的興趣，她還是忍住害怕的心理，協助女兒剪輯影片，「雖然我現在對於蜘蛛還是很恐懼，但我已經比之前好多了。」

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