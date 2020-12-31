青瓦臺幕僚微幅改組！文在寅支持度暴跌...受理總統秘書室長辭呈

▲俞英民(左)、申炫秀(右)接任青瓦台總統秘書室長與民政首席。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅最新民調結果出爐！其本周支持慘跌至36.%，負面評價更直線攀升至59.8%，創下2017年就任以來最高紀錄，盧英敏、金尚祚、金宗浩等3名貼身青瓦台幕僚昨（30）向文在寅提出辭呈，以示負責。對此，文在寅今（31）日退回金尚祚的辭呈，並先後找來俞英民（유영민）與申炫秀（신현수），接任盧英敏與金宗浩的職位。

根據《韓聯社》報導，文在寅31日正式受理青瓦台總統秘書室長盧英敏（노영민）與青瓦台民政首席金宗浩（김종호）的辭呈，同時退回青瓦台政策室長金尚祚（김상조）的辭呈。為求國政經營上不會產生空窗期，文在寅授意俞英民接替總統秘書室長一職、申炫秀接替民政首席一職，明（1）日起正式就任。

文在寅解釋退回金尚祚辭呈的理由，「如今政府仍須面對第3波緊急救難津貼發放、新冠疫情等棘手的問題，政務堆積如山，因此現在還不是替換政策室長人選的時候。」

▲俞英民為黨內親文在寅派系，圖攝於2018年7月。（圖／達志影像）

據悉，俞英民來自釜山，在文在寅當選總統後曾擔任科學技術情報通信部長，2020年代表共同民主黨在釜山市海雲台甲選區參選第21屆國會議員選舉，無奈最後以落選告終。

至於申炫秀在第26屆司法考試合格後，便投身於檢調工作，曾擔任大檢察廳毒品科長，2004年擔任盧武鉉政府的青瓦台秘書官，當時的直屬上司便是時任市民社會首席兼民政首席的文在寅。

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