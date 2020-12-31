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首爾東部看守所再添126例確診！南韓法務部緊急下令：禁囚犯會客

▲▼首爾東部看守所囚犯向外求救。（圖／達志影像）

▲首爾東部看守所又新增126名確診者。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾東部看守所傳出大規模群聚感染，而在昨（30）日第4次全數篩檢中，又新增126名囚犯感染新冠肺炎（COVID-19）。目前共計918人確診，其中21人為工作人員、897人為囚犯。

根據韓媒《News1》報導，南韓法務部針對首爾東部看守所內的465名工作人員、1298名囚犯進行第4次全數篩檢，其中126名囚犯在此次的篩檢結果呈現陽性。

為阻斷病毒在全國各大看守所、監獄等矯正機關內擴散，南韓法務部下令提升國內各級矯正機關的防疫措施至第3階段，全面停止囚犯會客、再教育與勞務活動，並限制其接見辯護律師的次數，該措施時效至明年1月13日為止。

►屍速監獄奔逃中！南韓新冠再增967例確診...確診護理師死守療養院

南韓現行防疫措施（至明年1月3日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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