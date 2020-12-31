「雍正花瓶」塵封82年…5400萬落槌拍出！　神秘買家竟來自台灣

▲台灣神秘客5400萬買下雍正花瓶。（圖／翻攝自Sheppard`s Irish Auction House）



記者張方瑀／編譯

英國一戶人家有個祖先留下的青瓷花瓶，已經塵封在儲藏室82年，日前他們將花瓶拿到拍賣會競標，當時開價450英鎊，沒想到最後被一名來自台灣的神秘客以136萬英鎊（約台幣5414萬元）的高價買下。據了解，這個青瓷花瓶的瓶底下刻有雍正的六字標記，製造時間可追溯自西元1722年。

根據《每日郵報》報導，愛爾蘭萊伊什郡（County Laois）的拍賣師謝潑德（Philip Sheppard）受託拍賣一個高20英吋（約51公分）的青瓷花瓶；未透露姓名的賣家表示，這是他祖先在1938年的一場公開拍賣會以合理的價格買下，現在欲以450英鎊（約新台幣1萬7000元）為底價賣出。

A Chinese vase - with a guide price of between €800 and €1,200 - has made the highest price ever achieved for an art object at public auction in Ireland. The rare piece was bought online for €1.2 million by a collector from Taiwan. | Read: https://t.co/MP4zlWXQMs pic.twitter.com/Fh8EdvEyYP — RTÉ News (@rtenews) November 27, 2020

沒想到這尊罕見的「雙龍手柄」花瓶非常熱門，因為它的瓶底刻有清朝雍正皇帝的六字標記，製造日期可追溯到西元1722年至1735年之間。最後在拍賣價格不斷上揚之際，一名來自台灣的神秘買家，以電話下標的方式，讓這個花瓶以以136萬英鎊（約台幣5414萬元）的高價落槌拍出。

隨著亞洲收藏家開始尋求買回中國藝術品，中國瓷器在歐美拍賣市場就非常熱門。在2017年有個類似的雍正時期花瓶，在香港的拍賣會上以1240萬英鎊成交（約台幣4.9億元）。

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