「雍正花瓶」塵封82年…5400萬落槌拍出！　神秘買家竟來自台灣

▲台灣神秘客5400萬買下雍正花瓶。(圖/翻攝自Sheppard`s Irish Auction House)



記者張方瑀/編譯

英國一戶人家有個祖先留下的青瓷花瓶,已經塵封在儲藏室82年,日前他們將花瓶拿到拍賣會競標,當時開價450英鎊,沒想到最後被一名來自台灣的神秘客以136萬英鎊(約台幣5414萬元)的高價買下。據了解,這個青瓷花瓶的瓶底下刻有雍正的六字標記,製造時間可追溯自西元1722年。

根據《每日郵報》報導,愛爾蘭萊伊什郡(County Laois)的拍賣師謝潑德(Philip Sheppard)受託拍賣一個高20英吋(約51公分)的青瓷花瓶;未透露姓名的賣家表示,這是他祖先在1938年的一場公開拍賣會以合理的價格買下,現在欲以450英鎊(約新台幣1萬7000元)為底價賣出。

