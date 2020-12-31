美國「史上最凶殘殺人魔」病逝　40年間殺害93名女性未落網

▲美國史上最殘暴殺人魔利托。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／編譯

美國史上最凶殘連環殺手利托（Samuel Little）30日以80歲之齡在醫院病逝，曾犯下90多起謀殺案，是美國有史以來殺人最多的罪犯。根據《CNBC》報導，目前官方尚未公布死因，但根據獄警的說辭，利托生前一直飽受心臟病與糖尿病困擾。

利托在1970到2005年期間，累計殺害了93名女性，做案地點通常在加州或佛羅里達州，2014年因為《販賣麻醉品罪》而引渡回加州後，直到2018年才向巡警賀蘭德（James Holland）供認過去的罪刑，而原因竟然只是想「換監獄」。

▲希爾（Minnie Hill）抱著自己小女兒羅西（Rosie Hill）的照片。羅西1982年在佛羅里達遭利托殺害後棄屍，但真相直到2018年才被警方調查出來。凶手利托甚至表示，「上帝讓我誕生於這個世界上，就是為了要做這件事（殺人）。（圖／達志影像／美聯社）

聯邦調查局（FBI）指出，利托被捕前都過著「游牧般」的生活，美洲各地都有他的蹤影，專挑妓女或吸毒者下手，藉著以前職業拳擊手的背景，打死或勒死大多數受害者後棄屍。

FBI犯罪分析師帕拉佐洛（Christie Palazzolo）提到，利托挑選這些社會底層是有原因的，「他相信自己不會被抓，因為沒有人會為這些受害者辯護。但即使他已身在監獄，FBI仍然認為尋求正義很重要。」事實證明直到2014年以前，在利托長達40年的犯罪生涯中都沒有因此落網。

▲利托2014年在法庭一派輕鬆。（圖／達志影像／美聯社）

利托甚至有將受害者的面容畫下來，提供給檢方調查採信，而後被判處三項有期徒刑。聯邦調查局在10月表示，相信利托供認的93起謀殺案皆是「可信的」，並且已核實其中50起案件。

他記得自己犯案時的幾乎每一道細節，包括被害人的身形、年齡、膚色、體重和身高等，詳細敘述從如何認識、殺害再到棄屍的過程，坦言自己從小就是偷竊、搶劫慣犯，長大後開始打死、勒死妓女與吸毒者，「社會不會懷念那些女人」。

▲FBI在Youtube上發布在獄中長達700多小時訪談的片段，每一段都有詳細的犯案過程以及受害者描述。以上為其中一起發生在1982年路易斯安那州的命案，利托仍記得受害者約150公分高，長相姣好且有著亮棕色的膚色。