　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國「史上最凶殘殺人魔」病逝　40年間殺害93名女性未落網

▲▼連環殺人魔利托已犯下90多起謀殺案，死者多為妓女或毒販。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國史上最殘暴殺人魔利托。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／編譯

美國史上最凶殘連環殺手利托（Samuel Little）30日以80歲之齡在醫院病逝，曾犯下90多起謀殺案，是美國有史以來殺人最多的罪犯。根據《CNBC》報導，目前官方尚未公布死因，但根據獄警的說辭，利托生前一直飽受心臟病與糖尿病困擾。

利托在1970到2005年期間，累計殺害了93名女性，做案地點通常在加州或佛羅里達州，2014年因為《販賣麻醉品罪》而引渡回加州後，直到2018年才向巡警賀蘭德（James Holland）供認過去的罪刑，而原因竟然只是想「換監獄」。

▲▼美國史上最殘暴殺人魔利托。（圖／達志影像／美聯社）

▲希爾（Minnie Hill）抱著自己小女兒羅西（Rosie Hill）的照片。羅西1982年在佛羅里達遭利托殺害後棄屍，但真相直到2018年才被警方調查出來。凶手利托甚至表示，「上帝讓我誕生於這個世界上，就是為了要做這件事（殺人）。（圖／達志影像／美聯社）

聯邦調查局（FBI）指出，利托被捕前都過著「游牧般」的生活，美洲各地都有他的蹤影，專挑妓女或吸毒者下手，藉著以前職業拳擊手的背景，打死或勒死大多數受害者後棄屍。

FBI犯罪分析師帕拉佐洛（Christie Palazzolo）提到，利托挑選這些社會底層是有原因的，「他相信自己不會被抓，因為沒有人會為這些受害者辯護。但即使他已身在監獄，FBI仍然認為尋求正義很重要。」事實證明直到2014年以前，在利托長達40年的犯罪生涯中都沒有因此落網。

▲▼利托2013年在法庭一派輕鬆。（圖／達志影像／美聯社）

▲利托2014年在法庭一派輕鬆。（圖／達志影像／美聯社）

利托甚至有將受害者的面容畫下來，提供給檢方調查採信，而後被判處三項有期徒刑。聯邦調查局在10月表示，相信利托供認的93起謀殺案皆是「可信的」，並且已核實其中50起案件。

他記得自己犯案時的幾乎每一道細節，包括被害人的身形、年齡、膚色、體重和身高等，詳細敘述從如何認識、殺害再到棄屍的過程，坦言自己從小就是偷竊、搶劫慣犯，長大後開始打死、勒死妓女與吸毒者，「社會不會懷念那些女人」。

▲FBI在Youtube上發布在獄中長達700多小時訪談的片段，每一段都有詳細的犯案過程以及受害者描述。以上為其中一起發生在1982年路易斯安那州的命案，利托仍記得受害者約150公分高，長相姣好且有著亮棕色的膚色。

ET快訊
快訊／台南佛堂縱火奪7命　醫師兒一審判死刑
快訊／高鐵緊急搶修通車　兇手原來是它！
快訊／性侵犯恐再犯「可無限強制治療」　大法官：違憲
趕跨年卡高鐵超過30分鐘！　乘客崩潰：幾點才能到台北
台灣電信詐騙犯29人　被大陸重判慘了
快訊／高鐵被異物纏繞電車線！　列車延誤
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球這個國家「最早擺脫」2020年！　澳洲小鎮1.5小時內嗨跨年3次

紐約時報廣場迎百年來最冷清跨年　改推「虛擬除夕夜」線上慶祝

美「聖誕炸彈客」女友去年就報案　警回嗆：沒有失職！別再馬後炮

日曝首宗議員染疫身亡案例！羽田雄一郎死後確診新冠　秘書也染疫

美國「史上最凶殘殺人魔」病逝　40年間殺害93名女性未落網

和朋友玩俄羅斯輪盤！　17歲高中生陳屍屋中「被自己爆頭」

和艾菲爾鐵塔結婚10年！　她拍片大方公開性慾...自爆「離婚了」

快訊／東京單日飆破1300例！第一次看到4位數...醫護都慌了

首爾東部看守所再添126例確診！南韓法務部緊急下令：禁囚犯會客

加拿大再增6千例...擬要求入境旅客提供「3天內陰性報告」！

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

虎斑貓翻跟斗驚覺被拍怒打鏡頭　媽傳豬叫聲網歪樓：笑聲太魔性

全球這個國家「最早擺脫」2020年！　澳洲小鎮1.5小時內嗨跨年3次

紐約時報廣場迎百年來最冷清跨年　改推「虛擬除夕夜」線上慶祝

美「聖誕炸彈客」女友去年就報案　警回嗆：沒有失職！別再馬後炮

日曝首宗議員染疫身亡案例！羽田雄一郎死後確診新冠　秘書也染疫

美國「史上最凶殘殺人魔」病逝　40年間殺害93名女性未落網

和朋友玩俄羅斯輪盤！　17歲高中生陳屍屋中「被自己爆頭」

和艾菲爾鐵塔結婚10年！　她拍片大方公開性慾...自爆「離婚了」

快訊／東京單日飆破1300例！第一次看到4位數...醫護都慌了

首爾東部看守所再添126例確診！南韓法務部緊急下令：禁囚犯會客

加拿大再增6千例...擬要求入境旅客提供「3天內陰性報告」！

東台灣最大場！天王天后天團齊聚花蓮跨年　七星潭健走迎曙光

中央宣告地方食安自治條例無效　中市府祭五大作為捍衛健康

秒飛古江南！觀音山隱藏版湖上餐廳　浪漫包廂＋百萬燈火越夜越美

慘輸黃蜂19分！唐西奇賽後獨自練投　金童開季三分21投2中

韓籍藝人遭設局拍不雅片　假經紀人飾多角詐騙判賠30萬

散步到一半感覺來了！豆柴貼牆抹黃金　「便便不落地」笑翻網友

時代力量決策委員選舉開跑　陳椒華：願意再連任黨主席

紓困貸款原訂今日退場！經濟部：申請延長至明年6月30日

王世堅轟柯文哲好大喜功辦跨年：藉「踹時中」來蹭流量！

推廣期貨知識！期交所與致理科大簽MOU 　拉近年輕人與期貨的距離

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

國際熱門新聞

首爾看守所囚犯寫紙條求救

人妻「挺雙乳」薄紗露點逛街爆紅

冰凍3萬年披毛犀重見天日

加護病房起火　7新冠患者活活燒死

老公忘記接小孩　寵物魚下場慘

挪威城鎮走山　已知10傷21失蹤

才剛被求婚…準人妻下秒「慘墜66樓高」懸崖

專家：東京2週內面臨醫療崩潰

確診病患和護士「隔離房內」做愛

染疫後出現「幻覺+聲音」要她殺2小孩

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

英相強生：英國6成確診案例是變種病毒

台灣首例英變種病毒！韓媒超吃驚：防疫模範也淪陷

泰國將春節定為假日　中國外交部：中泰一家親

更多熱門

相關新聞

玩俄羅斯輪盤　高中生爆頭自己

玩俄羅斯輪盤　高中生爆頭自己

美國密西根州近來發生高中生死亡的命案，調查發現，17歲死者竟然是和朋友玩俄羅斯輪盤，結果被自己所發射的子彈爆頭身亡。警方雖然未對外透露死者身分，不過就讀學校已在校內發出聲明稿，為死去的學生表達哀悼。

加拿大擬要求入境旅客提供「3天內陰性報告」！

加拿大擬要求入境旅客提供「3天內陰性報告」！

拜登準備公布備忘錄　喊停川普法規

拜登準備公布備忘錄　喊停川普法規

女兒好心幫剪髮　意外害死爸媽

女兒好心幫剪髮　意外害死爸媽

加州首例！男染變種病毒　無旅遊史

加州首例！男染變種病毒　無旅遊史

關鍵字：

北美要聞連續殺人犯利托加州佛羅里達殺人魔

讀者迴響

熱門新聞

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

北市跨年照辦　台北人挺：夜店都沒取消了

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

宥勝宣布入住台中…2天後「警察上門」

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面