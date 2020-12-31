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首爾取消「跨年敲鐘」！南韓各大城市跟進...千萬別和病毒開玩笑

▲▼南韓首爾市決定取消普信閣跨年敲鐘活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓首爾市決定取消普信閣跨年敲鐘活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

台灣30日傳出首起英國新冠變種病毒株「B.1.1.7」確診案例後，台北市長柯文哲卻仍執意照常舉辦跨年活動，引發爭論。事實上，今年全球受到疫情影響，多國早取消跨年活動，而南韓各大城市則是罕見取消每年皆會舉辦的敲鐘儀式，其中首爾普信閣更是宣布「線上播放影像」，令人不勝唏噓！

根據《韓聯社》報導，首爾市府決定取消今年跨年夜普信閣敲鐘活動，往年皆會有大批觀光客與人潮湧入普信閣周邊地區，公車與地鐵營運時間延長，然而隨著今（31）日普信閣敲鐘活動取消，市府也不再針對周邊地區進行交通管制。

首爾市府決定將在官方Youtube頻道、公共電台與電視台上播送剪輯歷年來的敲鐘影片，影片將會出現李政宰、金永哲、朴真熙、黃光熙等藝人與音樂劇演員。

釜山市府決定將跨年敲鐘改為線上舉辦，播放先前的敲鐘預錄影片。大邱市、光州市、全羅南道木浦市、大田市、世宗市等也取消跨年敲鐘活動，而江原道襄陽郡洛山寺也取消凌晨0時梵鐘敲鐘儀式。

據統計，南韓31日共通報967起新增病例。目前共累計60740例確診、900例死亡。

►屍速監獄奔逃中！南韓新冠再增967例確診...確診護理師死守療養院

南韓現行防疫措施（至明年1月3日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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