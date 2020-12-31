和艾菲爾鐵塔結婚10年！　她拍片大方公開性慾...自爆「離婚了」





▲女子愛上艾菲爾鐵塔還結婚10年。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國女子埃里卡(Erika Labrie)瘋狂愛上法國艾菲爾鐵塔，2007年在親友見證下結婚，除了將自己的姓氏改成艾菲爾，還拍攝紀錄片向大眾宣揚她的愛情與性慾，愛情長跑10多年，如今宣布已和鐵塔離婚。

英國《每日快報》報導，曾是競技弓箭手的埃里卡，大方坦承自己有戀物癖，會受到無生命物體的吸引，甚至能產生戀愛關係，2007年和艾菲爾鐵塔結婚時表示，「每個人都有他們喜歡的類型，即使是戀物癖的人也是，我發現我愛上的物體時常遭到外界誤解，艾菲爾鐵塔雖然總是被數百萬相愛的情侶包圍，卻沒有人愛她」。

埃里卡婚後1年發行紀錄片《嫁給埃菲爾鐵塔》引發爭議，她認為自己的愛情遭到外界誤解，「這部片引發了誤解，讓許多人認為戀物癖者精神狀態不正常或是嗑藥，但是研究數字顯示，這個族群其實比社會上許多族群要來得正常多了」。

埃里卡表示，雖然許多家人與朋友因為她的性取向不再與她來往，不過這反而幫助她在生活中獲得更多成就，「因為我與日本武士刀、弓箭、起重機之間深厚的愛，幫助我成為4次世界冠軍」，雖然和艾菲爾鐵塔的婚姻已結束，但「前妻」永遠都會在她心中占有特殊位置。

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