女兒好心意外害死爸媽！　老夫妻「剪髮40分鐘」染疫相隔10天亡

Mike and Carol Bruno were taking many steps to avoid Covid-19.



Their son hopes his family's grief over their deaths, which were in the days following a simple family visit for a haircut, serves as an important reminder of how easily Covid-19 can spread. https://t.co/VKUJ50SXHZ — CNN (@CNN) December 29, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥59歲男子麥克(Mike Bruno)與妻子卡羅(Carol Bruno)平時十分注重防疫，特別減少聚會與外出，沒想到接受女兒好意讓對方幫忙剪髮，才40分鐘的時間就因此染疫，2人後來相隔10天接連離世，造成家人無法彌補的傷痛。

卡羅上月20日前往兒子喬(Joe Bruno)家中，讓身為理髮師的女兒米雪兒(Michelle)幫忙剪髮，過程中全家人都有戴著口罩，且米雪兒還事先接受病毒檢測，確定是陰性才決定幫家人剪髮，沒想到全家人都因此染疫。

喬表示，「我們見面時都沒有肢體接觸，也有戴口罩，所有窗戶都打開了，整個過程約40至45分鐘，結束後大家便各自返家，當晚姊姊開始覺得身體不舒服，3天後我也覺得不對勁」。

卡羅於感恩節期間開始出現症狀，一度病情好轉出院，2天後又惡化回到醫院並戴上呼吸器，接著麥克也出現症狀，於感恩節2周後被送進醫院，而在他戴上呼吸器的隔天，卡羅不幸去世。

喬接受媒體採訪，希望他們家的故事能夠提醒大眾病毒的可怕，「如果我們忍耐一下，沒有和母親相處30至40分鐘，他們現在還會在這裡」，唯一值得慶幸的是爸媽死亡時間只相隔10天，相信恩愛的2人也會在天堂聚首。

▼沒想到剪個頭髮導致全家染疫。（圖／示意圖／視覺中國）





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