　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雪白山頂被求婚！她才剛點頭…　準人妻下秒「慘墜66樓高」懸崖

▲▼奧地利當地的直升機救難單位Alpin-1緊急出動，成功救出這對準夫妻。（圖／記者張寧倢攝）

▲奧地利一對準夫妻墜谷，當地的直升機救難單位Alpin-1緊急出動救援。（圖／翻攝自Facebook／Alpin-1 Notarzthubschrauber）

記者張寧倢／編譯

奧地利一名男子計畫已久的一場浪漫求婚，竟然成為悲劇。當時這對情侶相約一起攀登法爾克特山（Falkert），攻上山頂後，男子單膝跪地向女友求婚成功，沒想到女子才剛升級成幸福的準人妻，下一秒卻失足跌落將近200公尺高的懸崖，墜落高度相當於66層樓。

根據德國媒體《Bild》報導，事情發生在奧地利最南方的克恩頓州（Carinthia），一名27歲男子想向32歲女友來場浪漫求婚，兩人手持滑雪杖、穿著冬季雪靴，爬上山頂，男子就在這樣一片雪白世界中單膝跪地，女友也相當感動地點頭答應。沒想到她卻在下一秒滑倒，墜落650英呎（約198.5公尺）的山崖。

剛求婚成功的男子，眼看著自己的未婚妻失足，馬上衝上前去試圖救人，雖然及時抓住妻子的手，但單臂撐不住兩人重量，最終這對準夫妻一起從崖邊掉下來，女子墜落大約66層樓高度後，在湖邊的岩石地面著陸，男子則被困在15公尺處下的邊緣峭壁。

路過的登山客在湖邊發現了這名不醒人事的女子，趕緊將她帶往安全區域，並通知救難隊。相關單位確認男子受困位置後，出動直升機將他救出。兩人經診斷後，男子脊椎骨折，而女子墜谷位置剛好被厚厚白雪覆蓋，才沒有大礙。警方表示，這對情侶穿的鞋子根本不適合爬山，幸好積雪頗厚，否則後果不堪設想。

更多國際新聞
►地獄朝鮮擠滿喪屍！首爾看守所囚犯寫紙條「求救」　病毒吸好吸滿
►加護病房突然爆出大火！　7名新冠肺炎患者活活燒死
►清晨突然走山！至少10人受傷…21人失蹤　挪威城鎮出現巨大黑洞

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
陳珮騏密戀小8歲鮮肉　羞曝床事「砲火猛烈」喊：離婚真好
政院宣布：萊豬全國統一標準「地方自治條例無效」
獨／高雄警匪追逐死者身分曝！車禍奇蹟生還　8月出院卻遭爆頭亡
台北人喊支持！柯P宣布「北市跨年照辦」　鄉民1原因力挺
快訊／2020最後長照悲歌！妻持刀刺殺久病夫　女兒見血狂湧
快訊／侯友宜批「柯文哲照辦跨年」：嚴謹防疫不要製造漏洞
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首爾取消「跨年敲鐘」！南韓各大城市跟進...千萬別和病毒開玩笑

女兒好心意外害死爸媽！　老夫妻「剪髮40分鐘」染疫相隔10天亡

雪白山頂被求婚！她才剛點頭…　準人妻下秒「慘墜66樓高」懸崖

最後一次新年致辭！梅克爾罕露感性　認「2020是執政最困難一年」

最愛清水模特色　瑞士建築大師「新冠奪命」享壽88歲

美新冠變種病例「均無旅遊史」！加州男中鏢　CDC爆：恐已人傳人

「美至少10年才能控制疫情」　美媒分析疫苗開打18天關鍵數據！

辣人妻「挺雙乳」薄紗露點逛街爆紅！網罵翻也不怕　關留言繼續po

屍速監獄奔逃中！南韓新冠再增967例確診...確診護理師死守療養院

挺川議員阻國會認證「拜登當選」　議長打臉：毫無疑問會通過

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

首爾取消「跨年敲鐘」！南韓各大城市跟進...千萬別和病毒開玩笑

女兒好心意外害死爸媽！　老夫妻「剪髮40分鐘」染疫相隔10天亡

雪白山頂被求婚！她才剛點頭…　準人妻下秒「慘墜66樓高」懸崖

最後一次新年致辭！梅克爾罕露感性　認「2020是執政最困難一年」

最愛清水模特色　瑞士建築大師「新冠奪命」享壽88歲

美新冠變種病例「均無旅遊史」！加州男中鏢　CDC爆：恐已人傳人

「美至少10年才能控制疫情」　美媒分析疫苗開打18天關鍵數據！

辣人妻「挺雙乳」薄紗露點逛街爆紅！網罵翻也不怕　關留言繼續po

屍速監獄奔逃中！南韓新冠再增967例確診...確診護理師死守療養院

挺川議員阻國會認證「拜登當選」　議長打臉：毫無疑問會通過

睡醒背上「長出自來喵」裝熟陪打盹！　當事人：跟此貓不認識

中國12月官方PMI出爐　製造業、非製造業雙下滑

地方跨年、迎曙光活動急取消喊卡　林佳龍：重新調整疏運計畫

PTT「護國神文」一周年！　鄉民刷整排朝聖：謝謝你救了台灣

型男水電工苦拚月薪10萬　修管線被便便噴全身也不怕

【廣編】臺灣銀行落實普惠金融　積極推動性別平等

首爾取消「跨年敲鐘」！南韓各大城市跟進...千萬別和病毒開玩笑

西川遙輝入札美職4隊有興趣　選球與高上壘率受青睞

霧淞點妝宜蘭太平山　見晴步道冰霰飄落...遊客直呼好美！

台中雙十公車優惠...「綁卡申辦」元旦暫停1天！連假後全面恢復

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

國際熱門新聞

首爾看守所囚犯寫紙條求救

加護病房起火　7新冠患者活活燒死

老公忘記接小孩　寵物魚下場慘

挪威城鎮走山　已知10傷21失蹤

專家：東京2週內面臨醫療崩潰

人妻「挺雙乳」薄紗露點逛街爆紅

確診病患和護士「隔離房內」做愛

冰凍3萬年披毛犀重見天日

英相強生：英國6成確診案例是變種病毒

泰國將春節定為假日　中國外交部：中泰一家親

以色列第2例　88歲老人打疫苗後死亡

失焦諜影：台灣媒體眼中的勒卡雷

台灣首例英變種病毒！韓媒超吃驚：防疫模範也淪陷

染疫後出現「幻覺+聲音」要她殺2小孩

更多熱門

相關新聞

宜蘭太平山清晨-5°C　夢幻銀白仙境遊客驚艷

宜蘭太平山清晨-5°C　夢幻銀白仙境遊客驚艷

溫度急急降！宜蘭太平山森林遊樂區31日-5°C，濃霧陰天樹梢結上一層夢幻銀白霧淞，婉如北國仙境，遊客說雖然沒下雪，但能遇到霧淞美景，還是不虛此行。

6°C臨界點才冷一半　陽明山下雪還有望

6°C臨界點才冷一半　陽明山下雪還有望

「16年霸王寒流」有多冷　台南人也呆了

「16年霸王寒流」有多冷　台南人也呆了

追雪族小心！這4條路結冰機率高

追雪族小心！這4條路結冰機率高

2萌獸出沒！30秒大雪新聞全歪樓

2萌獸出沒！30秒大雪新聞全歪樓

關鍵字：

奧地利墜谷求婚下雪登山意外未婚妻

讀者迴響

熱門新聞

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

宥勝宣布入住台中…2天後「警察上門」

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

跨年晚會像等颱風假　「5直轄市打臉陳時中」

台灣後天起「鎖國」一個月！

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面