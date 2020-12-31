雪白山頂被求婚！她才剛點頭…　準人妻下秒「慘墜66樓高」懸崖

▲奧地利一對準夫妻墜谷，當地的直升機救難單位Alpin-1緊急出動救援。（圖／翻攝自Facebook／Alpin-1 Notarzthubschrauber）

記者張寧倢／編譯

奧地利一名男子計畫已久的一場浪漫求婚，竟然成為悲劇。當時這對情侶相約一起攀登法爾克特山（Falkert），攻上山頂後，男子單膝跪地向女友求婚成功，沒想到女子才剛升級成幸福的準人妻，下一秒卻失足跌落將近200公尺高的懸崖，墜落高度相當於66層樓。

根據德國媒體《Bild》報導，事情發生在奧地利最南方的克恩頓州（Carinthia），一名27歲男子想向32歲女友來場浪漫求婚，兩人手持滑雪杖、穿著冬季雪靴，爬上山頂，男子就在這樣一片雪白世界中單膝跪地，女友也相當感動地點頭答應。沒想到她卻在下一秒滑倒，墜落650英呎（約198.5公尺）的山崖。

剛求婚成功的男子，眼看著自己的未婚妻失足，馬上衝上前去試圖救人，雖然及時抓住妻子的手，但單臂撐不住兩人重量，最終這對準夫妻一起從崖邊掉下來，女子墜落大約66層樓高度後，在湖邊的岩石地面著陸，男子則被困在15公尺處下的邊緣峭壁。

路過的登山客在湖邊發現了這名不醒人事的女子，趕緊將她帶往安全區域，並通知救難隊。相關單位確認男子受困位置後，出動直升機將他救出。兩人經診斷後，男子脊椎骨折，而女子墜谷位置剛好被厚厚白雪覆蓋，才沒有大礙。警方表示，這對情侶穿的鞋子根本不適合爬山，幸好積雪頗厚，否則後果不堪設想。

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