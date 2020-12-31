美「聖誕炸彈客」女友去年就報案　警回嗆：沒有失職！別再馬後炮

▲納許維爾爆炸案63歲主嫌華納（Anthony Warner）曾被監視器拍到駕駛著露營車。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國田納西州納許維爾（Nashville）聖誕節當天發生露營車爆炸案，63歲炸彈客華納（Anthony Warner）的正面照日前被FBI公開。然而，又有新文件揭露，一名自稱是兇嫌女友的女士早在一年多前就曾打電話報案檢舉，男友華納在自用車中製造炸彈。警方則認為，當時已做了該做的處置，這些質疑只是馬後炮。

根據CNN報導，納許維爾警方29日表示，一名自稱是華納女友的女士珮里（Pamela Perry）早在2019年8月21日就曾透過律師斯洛克莫頓（Throckmorton）打電話報案稱，自己正面臨死亡威脅，因為男友正在露營車裡面製造炸彈。

▲聯邦調查局（FBI）公布主嫌華納的正面照片。（圖／路透）

警察到達珮里家中，發現她身旁放著2把手槍揚言自殺。珮里表示，槍是華納的，而華納在住處車內製造炸彈，希望這些危險物品都不要再出現在家裡。當時也在場的律師斯洛克莫頓解釋，華納平時就喜歡談論軍事與炸彈製作的話題，他知道自己在做什麼，也有能力做出炸彈。

▲田納西州納許維爾露營車爆炸案現場畫面。（圖／路透）

納許維爾警察局長德雷克（John Drake）表示，後來一名警官在華納家附近觀察數日，都沒有發現製造炸彈的證據或跡象，因此無法獲得搜查令或是法院傳票，頂多是瞭解珮里的狀態需要關切，針對為何沒有持續追蹤的質疑，現在看來只是馬後炮，當時警方已經做出所有法律上能做的事。

據本站先前報導，聖誕節當天清晨，一輛停妥在納許維爾市中心的露營車，不斷用女性聲音播送炸彈警告。警方獲報將民眾疏散後，露營車隨即爆炸，強大威力至少波及41間商家，道路一片狼藉，3人送醫。後來證實散落現場的屍塊就是嫌犯華納的遺體，而作案動機仍未查明。

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