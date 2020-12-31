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英國女王御准脫歐協議！過渡期結束前「壓底線」　與歐盟正式分手

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國即將在當地時間31日晚間11時正式與歐盟「分手」，圖為英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

英國國會於30日投票通過拖延已久的脫歐協議後，英媒《新聞協會》（PA Media）於31日稍早指出，英國下議院議長表示，脫歐協議已獲得英國女王伊莉莎白二世的御准，成為正式法律。而英國也即將在格林威治時間31日晚間11時（布魯塞爾時間12時）結束脫歐過渡期，與歐盟正式切割。

根據路透援引報導，《新聞協會》31日稍早證實，英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）向議員們表示，英國女王已代表王室批准了2020年英國與歐盟未來關係法案（European Union (Future Relationship) Act 2020），正式成為法律，其中《歐盟-英國貿易與合作協議》也將於過渡期後立即生效。

此前，英國與歐盟經過9個多月的協商，針對所有協議內容在24日達成共識後，歐盟27國大使檢審協議後已於29日書面批准。英國國會於30日歷經長達5小時的辯論，最後以521：73的壓倒性票數，通過脫歐後的貿易協議。

英國首相強生（Boris Johnson）受訪表示，英歐貿易協議不但能讓英國「走自己的路」，同時也能讓英國繼續和歐盟自由貿易。而歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）則說，「這是一份公平的協議，充分保護歐盟根本利益，為公民及企業創造穩定性及可預測性。」

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