最愛清水模特色　瑞士建築大師「新冠奪命」享壽88歲

▲斯諾茲是影響瑞士建築界深遠的大師。（圖／翻攝自YouTube／PRIX MERET OPPENHEIM）

實習記者湯子暘／綜合報導

瑞士知名建築大師斯諾茲（Luigi Snozzi）29日因新冠肺炎病逝，享壽88歲。根據《瑞士公共廣播電台》報導，他生前在洛桑聯邦理工學院任教，以清水模為建築特色，倡導「理性建築」，是影響瑞士建築界深遠的泰斗。

他的設計優雅而簡約，重視建築物本身代表的意義，也喜歡重拾建築過去歷史中的要素，「建築是依托自然而生，反功利主義。建築要做的是什麼？它放緩人們的腳步，因而成為革命性的元素，一個基礎。」

斯諾茲喜歡稱自己是「激進主義」的擁護者，「激進主義最簡單的解釋，即是將重點放在必要的事情上。面對上千個相關的問題，你需要認知到2到3個最重要的。若要直指問題核心，你必須激進。」

▲斯諾茲在芬蘭未完成的建築計畫。（圖／翻攝自Facebook／Luigi Snozzi: Projekt in Rovio）

斯諾茲從小就喜歡繪畫，一直夢想未來做一個畫家，但迫於窮困家庭的經濟壓力，又是出生在五個姊姊之後的唯一男丁，才在妥協之下當了建築師。

他曾於2018年榮獲歐本海姆大獎，在受訪時陳述自己的理念，「建築師必需要抱持著『良心』（conscirence）才能工作，缺乏良心的建築是災難，也是對民眾的危險。」