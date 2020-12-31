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北韓全代會進入「倒數」！金正恩外交策略受矚目　全場無人戴口罩

▲▼北韓勞動黨副委員長金才龍授予各級黨代表第8次全代會代表證。（圖／達志影像）

▲北韓勞動黨副委員長金才龍授予各級黨代表第8次全代會代表證。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）當局預定明年1月初召開勞動黨第8次全國代表大會，為該國一年內規模最大的政治活動，由於時間緊迫，部分專家預測最高領導人金正恩可能取消發表元旦演說，直接進入議程並進行大規模閱兵，同時公佈對南韓、美國的外交策略與5年經濟政策。官媒報導，來自全國各地的數千名勞動黨各級代表已於12月下旬抵達首都平壤，為第8次全代會做準備，受到民眾熱烈歡迎。

根據北韓官媒《朝中社》今（31）日報導，數千名勞動黨各級代表到達平壤後觀賞官方紀錄片「偉大的領導，勝利與變革的5年」，之後在朝鮮美術博物館參加中央影像圖書等美術展覽會，昨（30）日則接受擔任第8次全代會準備委員會委員長的勞動黨副委員長金才龍（김재룡）授證。

▲▼各級黨代表29日以前抵達平壤，會議上無人佩帶口罩。（圖／達志影像）

▲▼各級黨代表29日以前抵達平壤，會議上無人佩帶口罩。（圖／達志影像）

▲▼各級黨代表29日以前抵達平壤，會議上無人佩帶口罩。（圖／達志影像）

報導指出，金才龍在會議上向數千名各級黨代表、已逝的金日成主席與金正日國防委員長頒發「朝鮮勞動黨第8次全代會代表證」。

金才龍表示，「朝鮮勞動黨第8次全代會上提出各項鬥爭路線與戰略方針，引領社會主義強國建設偉業邁向下個階段的勝利，成為我勞動黨歷史上轉換新氣象的里程碑，是一場重大的政治思辨。」

受到全球疫情影響，北韓先前曾在「80天戰鬥」中提升防疫措施至「超特級」階段，不過在此次官媒所公開的各級黨代表授證儀式照片中，卻未見到任何人佩帶口罩。

▲▼金正恩29日指導主持政治局會議，討論明年1月勞動黨全代會。（圖／路透社）

▲金正恩29日指導主持政治局會議，討論明年1月勞動黨全代會。（圖／路透社）

南韓《韓聯社》推測，從金正恩雷厲風行的統治作風來看，預估第8次全代會的首場會議將於明年1月1日率先召開，特別是北韓今年多災多難，不僅面臨國際加強經濟制裁力道，更面臨全球疫情、颱風與暴雨襲擊，因此金正恩不排除早就預定新年第一天就召開重大政治會議，以展示謀求改變的決心。

據悉，北韓於2016年第7次全國代表大會上，發表下一個5年的國家經濟發展計畫，並強調採取經濟、核武發展並重的戰略方針。

►金正恩恐取消跨年演說！明年1月初召開全代會...估將大規模閱兵
►北韓又不安分！金日成廣場「千人綵排」震撼畫面曝...恐進行閱兵

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