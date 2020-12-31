　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

屍速監獄奔逃中！南韓新冠再增967例確診...確診護理師死守療養院

▲▼首爾東部看守所。（圖／達志影像）

▲首爾東部看守所累計792例確診。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情進入第3波全國性大流行，累計確診病例突破6萬，英國變種病毒株「B.1.1.7」累計5例，全國各地的療養院、看守所與監獄、教會等依舊傳出群聚感染，不僅首爾東部看守所不斷傳出有囚犯寫紙條向窗外求救，甚至連封院中的療養院都傳出確診護理師照顧確診病患的消息。對此，南韓法務部決定針對全國矯正機關提升防疫層級至第3階段，全面停止囚犯與外界會客。

根據《韓聯社》報導，截至31日0時為止，南韓防疫當局今（31）日上午9時30分共通報967起病例，其中940例為境內感染、27例為境外移入，同時新增21例死亡。目前南韓共累計60740例確診、900例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增643例（首爾佔365例、京畿道佔219例、仁川佔59例）；釜山新增72例；江原道新增36例；蔚山新增35例；大邱新增32例；忠清北道、慶尚北道、慶尚南道各新增22例；忠清南道新增17例；全羅北道新增11例；濟州島新增9例；光州新增8例；大田新增6例；全羅南道新增5例。

▲▼南韓遭英國變種病毒淪陷，仁川國際機場高度警戒。（圖／路透社）

▲南韓遭英國變種病毒淪陷，仁川國際機場高度警戒。（圖／路透社）

從主要群聚感染案例來看，首爾市松坡區「首爾東部看守所」累計792例；首爾市九老區微笑吧療養院（미소들요양병원，暫譯）累計190例；京畿道高陽市某療養院累計105例；全羅北道淳昌郡某療養院累計76例；蔚山市中區某傳教團體累計12例；全羅南道光陽市某教會與某宗教人士聚會各累計10、12例。

目前南韓已發現5起自英國入境的變種病毒株「B.1.1.7」病例，其中包含死後確診的80多歲老翁，然而該老翁的女婿早先於11月從英國返抵南韓，2次篩檢皆呈陰性，在居家隔離2周結束後有外出採買30多分鐘的紀錄，事後因老翁死亡才再次接受篩檢而確診。當局擔憂，變種病毒株不排除有散播至社區的疑慮，若造成大規模擴散，以現行南韓防疫措施根本無法抵擋。

▲▼首爾東部看守所囚犯向外求救。（圖／達志影像）

▲首爾東部看守所囚犯向外求救。（圖／達志影像）

另外，在首爾東部看守所驗出大規模確診者後，法務部為降低所內人口密度，決定將當時篩檢呈陰性的175名囚犯於19日分批移監至首爾南部監獄、驪州監獄、江原北部監獄，不料事後首爾南部監獄卻傳出至少16例當初篩檢陰性的囚犯確診，引發外界疑慮病毒恐怕在全國各地的監獄、看守所等矯正機關擴散。

因此法務部決定，明年1月13日以前全面停止囚犯會客、再教育、勞務活動，並限制囚犯接見律師的次數。

►變種病毒攻陷南韓！新冠確診再增1046例...監獄暴增233人感染
►南韓又增2例「新冠變種病毒」！共計5人中鏢...含80歲老翁
►地獄朝鮮擠滿喪屍！首爾看守所囚犯寫紙條「求救」 病毒吸好吸滿

南韓現行防疫措施（至明年1月3日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
陳珮騏密戀小8歲鮮肉　羞曝床事「砲火猛烈」喊：離婚真好
政院宣布：萊豬全國統一標準「地方自治條例無效」
獨／高雄警匪追逐死者身分曝！車禍奇蹟生還　8月出院卻遭爆頭亡
台北人喊支持！柯P宣布「北市跨年照辦」　鄉民1原因力挺
快訊／2020最後長照悲歌！妻持刀刺殺久病夫　女兒見血狂湧
快訊／侯友宜批「柯文哲照辦跨年」：嚴謹防疫不要製造漏洞
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首爾取消「跨年敲鐘」！南韓各大城市跟進...千萬別和病毒開玩笑

女兒好心意外害死爸媽！　老夫妻「剪髮40分鐘」染疫相隔10天亡

雪白山頂被求婚！她才剛點頭…　準人妻下秒「慘墜66樓高」懸崖

最後一次新年致辭！梅克爾罕露感性　認「2020是執政最困難一年」

最愛清水模特色　瑞士建築大師「新冠奪命」享壽88歲

美新冠變種病例「均無旅遊史」！加州男中鏢　CDC爆：恐已人傳人

「美至少10年才能控制疫情」　美媒分析疫苗開打18天關鍵數據！

辣人妻「挺雙乳」薄紗露點逛街爆紅！網罵翻也不怕　關留言繼續po

屍速監獄奔逃中！南韓新冠再增967例確診...確診護理師死守療養院

挺川議員阻國會認證「拜登當選」　議長打臉：毫無疑問會通過

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

首爾取消「跨年敲鐘」！南韓各大城市跟進...千萬別和病毒開玩笑

女兒好心意外害死爸媽！　老夫妻「剪髮40分鐘」染疫相隔10天亡

雪白山頂被求婚！她才剛點頭…　準人妻下秒「慘墜66樓高」懸崖

最後一次新年致辭！梅克爾罕露感性　認「2020是執政最困難一年」

最愛清水模特色　瑞士建築大師「新冠奪命」享壽88歲

美新冠變種病例「均無旅遊史」！加州男中鏢　CDC爆：恐已人傳人

「美至少10年才能控制疫情」　美媒分析疫苗開打18天關鍵數據！

辣人妻「挺雙乳」薄紗露點逛街爆紅！網罵翻也不怕　關留言繼續po

屍速監獄奔逃中！南韓新冠再增967例確診...確診護理師死守療養院

挺川議員阻國會認證「拜登當選」　議長打臉：毫無疑問會通過

睡醒背上「長出自來喵」裝熟陪打盹！　當事人：跟此貓不認識

中國12月官方PMI出爐　製造業、非製造業雙下滑

地方跨年、迎曙光活動急取消喊卡　林佳龍：重新調整疏運計畫

PTT「護國神文」一周年！　鄉民刷整排朝聖：謝謝你救了台灣

型男水電工苦拚月薪10萬　修管線被便便噴全身也不怕

【廣編】臺灣銀行落實普惠金融　積極推動性別平等

首爾取消「跨年敲鐘」！南韓各大城市跟進...千萬別和病毒開玩笑

西川遙輝入札美職4隊有興趣　選球與高上壘率受青睞

霧淞點妝宜蘭太平山　見晴步道冰霰飄落...遊客直呼好美！

台中雙十公車優惠...「綁卡申辦」元旦暫停1天！連假後全面恢復

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

首爾看守所囚犯寫紙條求救

加護病房起火　7新冠患者活活燒死

老公忘記接小孩　寵物魚下場慘

挪威城鎮走山　已知10傷21失蹤

專家：東京2週內面臨醫療崩潰

人妻「挺雙乳」薄紗露點逛街爆紅

確診病患和護士「隔離房內」做愛

冰凍3萬年披毛犀重見天日

英相強生：英國6成確診案例是變種病毒

泰國將春節定為假日　中國外交部：中泰一家親

以色列第2例　88歲老人打疫苗後死亡

失焦諜影：台灣媒體眼中的勒卡雷

台灣首例英變種病毒！韓媒超吃驚：防疫模範也淪陷

染疫後出現「幻覺+聲音」要她殺2小孩

更多熱門

相關新聞

瀋陽進入戰時狀態　對9區展開全員核酸檢測

瀋陽進入戰時狀態　對9區展開全員核酸檢測

遼寧省瀋陽市繼30日進入戰時狀態後，31日再宣布，即日起市內9區展開全員核酸檢測，進一步加大篩查力度，其中3區必須在3日內完成檢測，其餘6區5日內完成檢測，並且要做到不漏一人。

北市跨年照辦…限縮4萬人！醫傻眼「有什麼差別」：不用瘋這一時

北市跨年照辦…限縮4萬人！醫傻眼「有什麼差別」：不用瘋這一時

跨年取消「演唱會照辦」　網揭3關鍵解答

跨年取消「演唱會照辦」　網揭3關鍵解答

施打300萬劑次疫苗　北京：安全良好

施打300萬劑次疫苗　北京：安全良好

加州首例！男染變種病毒　無旅遊史

加州首例！男染變種病毒　無旅遊史

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎B.1.1.7首爾東部看守所變種病毒

讀者迴響

熱門新聞

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

宥勝宣布入住台中…2天後「警察上門」

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

跨年晚會像等颱風假　「5直轄市打臉陳時中」

台灣後天起「鎖國」一個月！

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面