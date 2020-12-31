屍速監獄奔逃中！南韓新冠再增967例確診...確診護理師死守療養院

▲首爾東部看守所累計792例確診。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情進入第3波全國性大流行，累計確診病例突破6萬，英國變種病毒株「B.1.1.7」累計5例，全國各地的療養院、看守所與監獄、教會等依舊傳出群聚感染，不僅首爾東部看守所不斷傳出有囚犯寫紙條向窗外求救，甚至連封院中的療養院都傳出確診護理師照顧確診病患的消息。對此，南韓法務部決定針對全國矯正機關提升防疫層級至第3階段，全面停止囚犯與外界會客。

根據《韓聯社》報導，截至31日0時為止，南韓防疫當局今（31）日上午9時30分共通報967起病例，其中940例為境內感染、27例為境外移入，同時新增21例死亡。目前南韓共累計60740例確診、900例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增643例（首爾佔365例、京畿道佔219例、仁川佔59例）；釜山新增72例；江原道新增36例；蔚山新增35例；大邱新增32例；忠清北道、慶尚北道、慶尚南道各新增22例；忠清南道新增17例；全羅北道新增11例；濟州島新增9例；光州新增8例；大田新增6例；全羅南道新增5例。

▲南韓遭英國變種病毒淪陷，仁川國際機場高度警戒。（圖／路透社）

從主要群聚感染案例來看，首爾市松坡區「首爾東部看守所」累計792例；首爾市九老區微笑吧療養院（미소들요양병원，暫譯）累計190例；京畿道高陽市某療養院累計105例；全羅北道淳昌郡某療養院累計76例；蔚山市中區某傳教團體累計12例；全羅南道光陽市某教會與某宗教人士聚會各累計10、12例。

目前南韓已發現5起自英國入境的變種病毒株「B.1.1.7」病例，其中包含死後確診的80多歲老翁，然而該老翁的女婿早先於11月從英國返抵南韓，2次篩檢皆呈陰性，在居家隔離2周結束後有外出採買30多分鐘的紀錄，事後因老翁死亡才再次接受篩檢而確診。當局擔憂，變種病毒株不排除有散播至社區的疑慮，若造成大規模擴散，以現行南韓防疫措施根本無法抵擋。

▲首爾東部看守所囚犯向外求救。（圖／達志影像）

另外，在首爾東部看守所驗出大規模確診者後，法務部為降低所內人口密度，決定將當時篩檢呈陰性的175名囚犯於19日分批移監至首爾南部監獄、驪州監獄、江原北部監獄，不料事後首爾南部監獄卻傳出至少16例當初篩檢陰性的囚犯確診，引發外界疑慮病毒恐怕在全國各地的監獄、看守所等矯正機關擴散。

因此法務部決定，明年1月13日以前全面停止囚犯會客、再教育、勞務活動，並限制囚犯接見律師的次數。

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南韓現行防疫措施（至明年1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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