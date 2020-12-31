最後一次新年致辭！梅克爾罕露感性　認「2020是執政最困難一年」

▲梅克爾在發布新年致辭時少有地顯露其感性的一面。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

德國總理梅克爾（Angela Merkel）在最近發布的新年致辭中，少有地顯露情緒指出，由於她不會在下一次的國會選舉中尋求連任，因此這很有可能是她的最後一個新年致辭。她表示，2020年是她執政15年以來最困難的一年，但新冠病毒疫苗的出現，將讓2021年成為希望之年。

據路透社報導，梅克爾在演說中譴責了那些因不滿政府發布封鎖措施，而發起抗議的人；她還透露，在新冠疫苗廣泛流通後，她便會接種疫苗。她在演說最後，少有地流露出感性的一面並表示，「國會將在9個月內舉行選舉，這次我不會再尋求連任，所以今天很有可能是我最後一次向你們發表新年致辭。在我過去的15年執政生涯中，我們從未覺得過去一年是如此的沉重，我們也從未如此希望新一年的到來。我完全能夠理解，那些失去摯愛的人有多麼悲傷。」

▲梅克爾因為從小在東德成長，因此她非常清楚該如何掩飾自己的情緒。（圖／路透）

這位有著「鐵姑娘」外號的總理年輕時曾在前東德生活，這樣的成長背景讓她養成了很好的掩飾或控制情緒的能力，因此她在這次的演說中少有地流露悲傷情緒，讓人感到十分驚訝。

66歲的梅克爾自2005年成為德國總理和歐盟重要領導人後，帶領了德國與歐盟一同走過2008年金融海嘯、2009年希臘債務危機、2015年難民危機等困境。在今年的新冠疫情爆發後，梅克爾一直都在科學家的指導下實施防疫政策。在第一波疫情期間，由於她成功地守住疫情，而在國內備受讚揚；然而，在第二波疫情爆發時，大家對她的讚賞就轉為了批評。

德國將在2021年9月舉行大選，民調顯示，梅克爾所在的基督教民主聯盟（CDU）將贏得議會的多數席位，多數人也估計，這位「鐵姑娘」很有可能會將棒子交給黨內的3位領導人之一。不過，在新政府成立前，梅克爾將繼續擔任看守總理。

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