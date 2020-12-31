拜登就職日公布備忘錄！　暫緩川普還未生效的「有害」法規

▲美國總統當選人拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

拜登團隊的發言人帕斯基（Jen Psaki）30日表示，拜登明年1月20日就職時頒布備忘錄，延後或暫停現任總統川普已頒布，但還未生效的有害法令，預計這項備忘錄在美國東岸時間1月20日中午過後就會生效。

根據CNN報導，帕斯基30日在記者會中表示，拜登（Joe Biden）就職第一天就會頒布新的備忘錄，目的是暫緩或延後川普在這60天內積極通過，但未趕在卸任前生效的有害法令。據了解，川普政府目前正計畫提出一系列聯邦法規，包含限制移民、加深環境保護困難，甚至有可能限縮對數百萬美國人民的食品援助。

帕斯基以將實施的勞工部規定為例，該規定讓企業更容易將其員工歸為獨立約聘人員、以規避最低薪資和加班保護，「如果那規定生效的話，將更容易將員工誤歸為獨立約聘人員，造成勞工每年損失37億美元。」她表示，備忘錄將可能凍結這項規定，使其無法實施。

帕斯基指出，拜登也會努力簽署一系列行政命令，兌現競選時的承諾，如重返巴黎氣候協議與世界衛生組織。除此之外，拜登就職當天也會宣布幾位重要的內閣成員，包含最受矚目的司法部長、勞工部長、商務部長與中央情報局長。

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