冰凍3萬年披毛犀重見天日！　80%屍體完整「還留有最後一餐」

俄羅斯聯邦薩哈共和國的西伯利亞永久凍土,8月時出土一隻保存良好的冰河時代「披毛犀」,許多部位都完好無損,包括牙齒、毛髮、內臟甚至脂肪塊,預計下個月運送到實驗室中進行研究。

綜合外電報導,全球暖化讓西伯利亞地區越來越多永凍土層融化,這使得許多被冰封的動物重見天日,包括猛瑪象、披毛犀、馬以及山獅幼崽等。

今年8月,薩哈共和國阿貝斯基區的西伯利亞永久凍土,就偶然出土一具披毛犀屍體,或可追溯到34000年前更新世甚至更早的年代,其80%屍體處於完整狀態,包括牙齒、毛髮、內臟甚至脂肪塊。

這頭披毛犀在今年8月由當地居民薩溫(Alexei Savvin)發現。薩哈共和國科學院古生物學家普羅托波波夫(Albert Protopopov)表示,這頭動物生於2萬至5萬年前,確切年份尚待放射性碳定年法檢測後才能確定,但初步估計應是一頭3歲至4歲的幼獸,性別未明,當年或因在河中溺斃身亡,其體內還留有最後一餐的證據。

此次出土地點與2014年發現披毛犀幼崽薩莎(Sasha)的地方很接近。薩莎此前是該物種的唯一幼崽遺骸,歷史可追溯至34000萬年前。牠在夏天死亡,死時大概只有7個月大,其屍體擁有全身草莓金色捲髮,殘缺的尖角證明該物種比現代犀牛體型大得多。

如今再度發現有助科學家以實體研究該物種的飲食和生活方式,而非如以往般僅能憑藉觀察壁畫。

