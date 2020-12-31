鑽石公主號、磐石艦慘淪「病毒培養皿」　2020這幾國都爆重大群聚

▲鑽石公主號年初爆發大規模疫情，日本政府當時遭外界批評防疫「慢半拍」。（圖／路透）

記者張寧倢／整理報導

2020年新冠肺炎疫情肆虐全世界，最令人擔憂的莫過於群聚與社區感染。鄰近國家中，包含日本「鑽石公主號郵輪」、南韓「新天地教會」都曾在年初爆發大規模群聚，而台灣3月停靠在帛琉的「磐石軍艦」也出現多人確診。下由《ETtoday新聞雲》為您整理2020年全球重大群聚感染事件。

日本「鑽石公主號」（Diamond Princess）

在英國註冊的「鑽石公主號」是全球「第一艘」爆發群聚感染的國際郵輪。事件起源是一名香港80歲老翁於1月20日自日本橫濱港登船，卻在香港下船後於2月1日被驗出確診，導致船上2,666名乘客與1,045名船員瞬間陷入病毒危機。期間，郵輪曾停靠鹿兒島、香港、越南、基隆港、沖繩等地，4日駛回橫濱港進行14天隔離，最後於19日解除隔離。

▲鑽石公主號的旅客在各自的房間隔離等待檢驗。（圖／達志影像／美聯社）

群聚事件共造成712人感染、13人死亡，確診率將近5分之1，其中6名台灣人在日本治療後康復，其餘二採陰性的19位國人於21日乘坐包機返台。據報導，病毒在船艙中至少存活了17天，但日本當局在通報確診的3天後才開始實施封鎖，郵輪公司為避免旅客在等待檢查時「太無聊」，竟提供劇院、舞池、乒乓球、卡拉OK等設施，官員還自豪po出船上形同虛設的隔離分流照，為人詬病。

▲一名上過船的日本官員在網路上po出內部照，遭網友批評「清潔與不潔根本沒差」。（圖／翻攝自推特）

據本站報導，一名75歲台灣身障旅客在船上隔離時，寫信向蔡英文總統求助，每天被關在內艙，看不見陽光相當痛苦，希望能盡快救他出去。另一名男性台灣乘客也表示，與父親住在無窗內艙，父親多次咳血也沒有醫護處理，「真的要求不多，至少先讓家父出去。」父子倆後來雙雙確診。台籍魔術師陳日昇則說，她直到下船前一天才做檢驗，日本政府檢疫真的太過緩慢。鑽石公主號停泊橫濱長達3個多月，消毒作業完成後已於5月16日離港。

南韓「新天地教會」（新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會）

被南韓民眾視為邪教的「新天地教會」，今年2月一名61歲大邱婦女信徒確診後成為「超級傳播者」，明知出現症狀仍堅持不篩檢，還二度參加禮拜。由於每場禮拜都多達上千名信徒，且教會風氣鼓吹低調隱匿，不僅有數百名信徒失聯，交付當局信徒名單失真，疫調的失敗引爆全國社區感染。南韓3月疫情爆發初期約有3,500人確診，其中有6成是新天地信徒，累計至今約有5200多位成員染疫。

▲ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

創下南韓最年幼病例紀錄的男嬰，出生45天就確診，父親也被證實為教徒。另一名大邱防疫官員在確診新冠肺炎後，才坦承信徒身分，導致衛生所50名公務員立刻居家隔離。高齡89歲的教主李萬熙在記者會上公開下跪道歉，俯首趴地時又被拍到左手戴著「前總統朴瑾惠的紀念金錶」，並坦承有教徒年初曾赴「武漢教會」，引發民眾責難，教會捐出新台幣3億元的善款也全數遭到社福機構退回。

▲李萬熙曾在記者會中下跪道歉，手上戴的「朴瑾惠錶」引發部分民眾不滿。（圖／達志影像／美聯社）

李萬熙涉嫌隱匿教會活動地點、造假信徒名單、侵佔教會56億韓元資金，於8月1日凌晨審訊8小時後，遭羈押送往水原看守所。3個月後，李萬熙的健康惡化，法官批准保釋申請，11月12日坐在輪椅上被推出看守所時，黑髮化白、拄著拐杖的手不斷顫抖、神色略顯驚慌，曾經意氣風發的教主在短短104天內成為憔悴老人。

▲李萬熙入獄前、保釋出獄後外觀呈現極大差距，短短104天內成為憔悴老人。（圖／達志影像）

全球軍艦爆發疫情

●法國航空母艦「查爾斯．戴高樂號」（Charles de Gaulle）

法國核動力航空母艦「戴高樂號」4月傳出有50名官兵確診後，提前在4月12日返回土倫港（Toulon），實施隔離檢疫。加上其他支援艦一共2300名官兵與船員中，確認共有1081人確診，將近半數。但感染源頭仍然是個謎，因為除了3月13日至16日在法國北部布雷斯特（Brest）停靠外，軍艦皆從未與外界接觸。

▲法國戴高樂號航空母艦(Charles de Gaulle, R91)，甲板上為疾風戰鬥機(Rafale)。（圖／路透社）

●美國羅斯福號航空母艦、雷根號航空母艦、紀德號驅逐艦

美軍2020上半年計劃部署在太平洋的航空母艦是雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）、羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）、尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）以及卡爾文森號（USS Carl Vinson）都爆出新冠疫情。其中羅斯福號的感染規模龐大，最終有超過1200人確診、1人死亡。另外，「紀德號」驅逐艦（USS Kidd）也有至少47人染疫。

▲羅斯福號實施嚴密檢測，卻依然難以應付「假陰性」檢測結果。（圖／路透）

●台灣磐石號油彈補給艦

軍艦群聚感染事件不僅發生在國外，台灣在3月12日至15日派出中華民國海軍敦睦遠航訓練支隊參訪帛琉，由磐石號油彈補給艦擔任旗艦，總計774名官兵於4月9日返台、14日開始下船，其中2名實習生與1名官兵首先確診，最終月認共有36例確診案例。

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