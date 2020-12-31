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整個團隊有1/3年薪破百萬　東森購物電銷人員超級猛！

▲▼東森購物電銷TOP人員專訪。（圖／記者李毓康攝）

坐在辦公室講講電話就能賺錢，電話行銷看似輕鬆，然而被客戶掛電話的機率相當高，有可能100通電話裡才成交2～3筆訂單，因此從業人員必須擁有極高抗壓性之外，也要能夠堅持有毅力。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

一聽到推銷就被客戶掛電話，在電銷行業中，這樣的情況每天都在上演，也是工作常態，而要面對被拒絕率高達8、9成，不是人人都做得來，因此離職率也相對高。東森購物電話行銷觀察，一般新人在半年內會流失掉一半，只要能撐過來，業績開始有起色，流動率就會明顯降低，也有人一做就做了5年完全不想離開，而調查2017年東森電銷之平均收入情形，近百人拚出百萬年薪，2018更多，其中不乏有一畢業就加入，年僅23、24歲年收入就超過1、200萬。

即使網路購物盛行，仍有一群人不太上網，「他可能喜歡看電視購物、型錄，但就是不會去上網，我們就是找到這樣的客群並且好好經營」，李頌齡提到，東森購物擁有800多萬會員，是電話行銷主要名單來源，統計目前成交率平均為5.5%，在把握那5.5%深耕維運建立關係之下，電話行銷業績從2017年15億元衝高到2018年25億元，成長了66%，值得一提的是，這樣營業額僅來自於約12萬位客戶，這群年齡層大多55歲以上，而讓他們願意持續消費的關鍵，就在於客戶對專員與公司產生信任。

▲▼東森購物電銷TOP人員專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲東森購物電話行銷事業部副總經理紀坤傑（左）、東森購物電話行銷事業部副總經理李頌齡（右）共同表示，今年團隊要擴大招募500人，只要夠努力、肯拚，歡迎加入挑戰，為自己創造高收入，而公司不僅有舒適辦公環境，還有保障底薪、提供名單，以及完整的培訓課程、獎金、升遷制度、福利等，給予能夠長期發展的良好職場環境。

東森購物電話行銷事業部副總經理紀坤傑說，從「有溫度的服務」出發是東森購物的精神，在互動過程中，專員不只是推薦商品，也會在聊天時注意客人需要什麼，變成專屬的購物專家，同時也會像朋友一樣關心問候，「天氣冷了，多穿點衣服」、「吃飽了沒」，藉此增加彼此之間的互動性，就有客人曾對專員說「你比我孫子、兒子還常打（電話）回來」，透過這樣貼心的服務慢慢建立起信任感。

要在電話中成交一筆訂單，雖然充滿極大挑戰性，仍有許多人躍躍欲試，目前東森購物電話行銷團隊超過800人，平均年齡35～45歲，根據內部調查顯示，2017年進公司的電銷人員，年資4～6個月時平均獎金約是20800元，加底薪為45,000元左右，年資滿7～9個月時平均獎金就超過32,000元了，若是年資2年以上，平均獎金就可超過10萬元；而現任職滿一年以上的超過350人，其中1/3年薪破百萬。

▲▼東森購物電銷TOP人員專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲許多人直接把目標或勵志短語貼在座位上，讓自己隨時都能看見，為自己打氣激勵。

不過，李頌齡很坦白說道，電話行銷是一個高壓力行業，常常被拒絕，很多人不適應就離開了，去年團隊淨成長232人，但真正進來的新進人員其實超過1000人，新人進進出出陣亡率不低，而分析發現，新人在半年內因為種種原因會流失掉一半，但新人只要渡過半年，累積了足夠的客戶數量，業績產出就會越來越順利後，定著力就會很高。

▲▼東森購物電銷TOP人員專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼東森購物電銷TOP人員專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲25歲的賴展毅從事電話行銷工作僅3年時間，但已連續兩年獲得年度TOP前10名，他的座位上也掛滿了獎勵旗幟 。

今年25歲的賴展毅，一退伍後就加入東森購物電話行銷團隊，僅3年資歷，卻在第一年的某一個月賣了13組燕窩，做到百萬業績，之後於2017、2018連續兩年獲得年度TOP前10名。他自認電話行銷不好做，但只有自己肯努力，才有可能創造高獎金收入。

賴展毅分享，他大概做了1、2年才算完全上手，一開始的確很辛苦，連商品是什麼都沒說就被掛電話，但這是正常的，自己得學會放寬心，有就有，沒有就趕快打下一通，而前期為了跟客戶培養關係，必須花很多時間一個個接觸、紀錄他們喜歡什麼，並且試著用建議的方式溝通互動，不是一味的推銷商品、強迫購買，久了之後，與客人之間除了多一種情誼，他們甚至還會反過來感謝買東西會幫他把關。

要在電銷行業中做到頂尖並不容易，但李頌齡認為，最難的是被拒絕也不輕易放棄的意志力，若能堅持半年以上，把阻力化為助力，業績將逐漸往上飆，開始覺得越來越如魚得水。而東森購物電話行銷今年業績目標挑戰45億，近期擴大徵才招募500人，除保障底薪25,600元起，另加業績獎金、年資獎金、月競賽獎金、年競賽獎金，東森的獎金制度跟競業相比，做相同的營業額，可獲得更優的獎金，不限學經歷，不論是剛畢業的社會新鮮人或二度就業，只要肯拚皆歡迎加入，第一年就年薪百萬也不是難事。

此外，為了培養每一位電銷人員的專業職能，東森購物電話行銷提供完整培訓課程，包括銷售技巧、話術、商品知識等教育訓練、聘請專業講師或名人辦激勵講座、一年兩次國外獎勵旅遊等，藉此提升職場競爭力，同時享團保、急難救助、法律扶助、每年定期健檢、心理諮商師、員工專屬休閒中心等各項福利制度，給予周全的職場環境。

▲▼東森購物電銷TOP人員專訪。（圖／記者李毓康攝）

東森購物電話行銷（圖／東森購物提供）

東森購物電話行銷（圖／東森購物提供）

▲東森購物電話行銷提供各項福利，不僅有一年兩次國外獎勵旅遊，另有員工休閒中心，內有個人KTV歡唱室、按摩椅、跑步機、飛輪健身車、電子飛鏢機……，讓同仁可以適時紓壓，調劑身心。

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