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北市旅館「拿不到安心旅遊補助款」 業者急跳腳：影響2萬個家庭

▲3,600元小資價入住國賓飯店三館任兩館。（圖／國賓大飯店提供）

▲北市旅館在疫情後猶如進入寒冬，補助款對業者來說相當重要。（示意圖／國賓大飯店提供）

記者彭懷玉／台北報導

北市旅館業「安心旅遊補助」遲遲未下來，讓台北市旅館商業同業公會氣得槓上北市觀傳局，今（30日）在公會理事長韋建華帶領下，召開記者會說明，韋建華表示，今年底前若都沒有收到補助款3.34億，將影響2萬個家庭生計。對此，觀傳局駁斥，案件多達33萬件，預計於明（110）年1月審查完畢、農曆年前撥款。

▲台北市旅館商業同業公會理事長韋建華,文化大學行銷所所長駱少康。（圖／記者彭懷玉攝）

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▲台北市旅館商業同業公會理事長韋建華。（圖／記者彭懷玉攝）

北市旅館公會3日才扛了三口黑棺材到市府前陳情，指出觀傳局在「台北外宿節」活動圖利特定業者，且安心旅遊補助已等了半年都尚未核發，業者已自行墊付約3億，觀傳局除了駁斥公會指控，也表示旅遊補助預計明年1月審查完畢，預計於農曆年前撥款。

▲▼台北市旅館商業同業公會到市府陳情。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台北市旅館商業同業公會3日才到市府前陳情。（圖／記者蔡玟君攝）

北市旅館「安心旅遊補助」尚未撥款風波持續延燒，台北市旅館商業同業公會說，各縣市都撥款完成，台北市身為首善之都卻只發了18%，之前提到的政府災害準備金，經政風室查證後，已在109年11月18日核准960萬元，外加交通部觀光局早在109年10月22日時核准400萬，共計1,360萬元，用來支應33萬4千筆、每筆35元的資料審查費用，共計1180萬，已多給了180萬元之行政資金，應該在11月20日前，讓所有參加安心旅遊的北市旅館拿到中央補助款，然而卻拖延至12月底尚未核發，氣得旅館業者急跳腳，想申請國賠。

▲「台北加碼GO」不限定外縣市民眾申請，即使入住台北或是台北人也都能申請。（圖／翻攝自活動官網）

▲「台北加碼GO」不限定外縣市民眾申請，即使入住台北或是台北人也都能申請。（圖／翻攝自活動官網）

針對目前的「台北加碼GO」，一共有逾370間旅宿業者響應，韋建華指出，目前連安心旅遊補助錢都還未清，心情是「既期待又怕受傷害」，對業者來說，疫情對北市旅客無論透過旅行社訂房或直接對旅館，觀傳局都需要30天的審查、30天的撥款流程，直呼「這樣真的太慢了」，希望能將60天控制在30天之內。

北市府觀傳局則反駁，交通部觀光局前推動的「安心旅遊自由行旅客住宿優惠」自109年7月1日至10月31日活動結束，本市總計補助房間數共33萬4,011間，根據108年、109年交通部觀光局推出的春遊、秋冬遊補助，本局皆以行政費3%-3.5％委外審查，每筆審查費用約30元，另廠商應具備會計師事務所資格。

觀傳局說明，因秋冬遊、春遊的行政費占補助費之比例為4.5%至10%，若以此推算安心旅遊之行政費，應有1,500萬至3,340萬元。交通部觀光局自109年7月9日至10月29日共分3次核撥共400萬行政費作為安心旅遊的行政費，因不足以支應委外審查的經費，觀傳局遂申請本府災準金960萬元，先行招標審查案件。12月21日也再函請觀光局補助行政費，並獲初步善意回意。

觀傳局表示，現已加快速度、增派人手進行補助審核，預計12月底可完成審查13萬6,037筆（40.73%）、明（110）年審查完所有補助案，並於農曆年前撥付款項予旅館業者。至於台北市旅館公會曾商請觀傳局優先審查約70家旅館之補助案，經觀傳局考量公平原則，仍將依旅宿業者申請安心旅遊補助文件送件順序，進行審查及核銷。

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