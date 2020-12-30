牛津疫苗施打 接種機構建議：盡可能讓高危群體優先

▲英國牛津大學跟製藥公司「阿斯特捷利康」聯合研發的新冠疫苗，終於上路施打。 (圖／路透社)

國際中心／綜合報導

英國牛津大學和製藥公司「阿斯特捷利康」(AstraZeneca)聯合研發的新冠疫苗，周三(30日)在英國獲得緊急批准使用。 消息發布後，牛津大學表示，歡迎英國政府今天接受該國「藥品健康監管局」(MHRA)的建議，授權由該校跟「阿斯特捷利康」聯合研發的ChAdOx1 nCoV-19新冠病毒疫苗在英國緊急使用。

聲明中指出，英國「接種疫苗和免疫聯合委員會」(JCVI)同時也將發布最新建議，供部分優先接種疫苗的群體參考。JCVI曾建議優先考慮盡可能讓更多的高危人群接受第一劑注射，而非盡可能在最短時間內為部分人提供所需的兩次劑量。

不過聲明中也表示，接受第二劑疫苗注射以完成整個療程非常重要，這將有利於疫苗對人體的長期保護。接種完第一劑疫苗的人，需在12周內接種第二劑疫苗。

JCVI認為，這種方法可以在最大程度上發揮疫苗的作用，藉此確保高危人群可獲得「有意義的保護」，並減輕英國「國家醫療服務系統」(NHS)的壓力。

牛津疫苗小組主任、牛津疫苗試驗首席研究員波拉德教授表示，該疫苗在英國獲批具有里程碑意義，也是對所有疫苗研發團隊和試驗參與者所作努力的巨大認可。他說：「儘管這只是一個開始，但只要我們盡可能多、盡可能快的給各地的弱勢群體接種，保持健康、挽救經濟，我們就可走在大流行的前面。」

牛津大學疫苗學教授吉伯特(Sarah Gilbert)表示，該團隊仍有更多的工作要做，並將繼續向多個監管機構提供更多資料，直到「該疫苗在世界各地拯救更多生命」。

據瞭解，牛津+阿斯利康疫苗(ChAdOx1 nCoV-19)是由一種普通感冒病毒(腺病毒)的弱化版本製成的，這種病毒經過了基因改造，因此是安全的，不可能在人體內繁殖。它穩定、易於製造和運輸，也可以在家庭冰箱溫度(攝氏2至-8度)下儲存，因此可以在現有的醫療環境中方便地管理，並且迅速部署到各地。

目前，「阿斯特捷利康」公司已跟多個國家和機構簽約，供應共計30億劑疫苗，現正在透過30多個供應協定和合作夥伴網路建立供應管道。

牛津大學跟「阿斯特捷利康」合作的一個關鍵因素，是雙方共同承諾在全球大流期間以非營利的方式提供疫苗，並且永久向多數國家的中低收入戶提供疫苗。