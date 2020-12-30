地獄朝鮮擠滿喪屍！首爾看守所囚犯寫紙條「求救」　病毒吸好吸滿

▲首爾東部看守所累計792人確診。（圖／達志影像）

文／中央社記者廖禹揚首爾30日專電

韓國首爾東部看守所爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）群聚感染，至今累計確診792例，甚至有收容人在移送其他設施隔離後才確診，遭批使得疫情再擴散。

首爾東部看守所近日爆發群聚感染。韓聯社報導，據法務部統計，截至今天凌晨零時，已有771名收容人及21名職員、共792人確診，其中包括移送其他教導所後才確診的17名收容人。

當局23日將175名採檢結果為陰性的首爾東部看守所收容人分散送至首爾南部教導所、江原北部教導所、驪州教導所等3處設施，但卻有16人在首爾南部教導所確診、1人在江原北部教導所確診。

▲▼首爾東部看守所囚犯向窗外求救。（圖／達志影像）

當局表示，這兩處教導所都是單人間隔離，收容人彼此不會接觸傳染。不過，在教導所內活動的員工可能成為傳染媒介，無法完全阻絕傳染可能性。

首爾東部看守所先前曾因防疫及後續隔離措施不周全遭外界批評，除家屬爆料看守所內必須多人共用口罩，媒體也在29日下午捕捉到收容人從窗戶縫隙揮舞寫著「救命」的紙條，並透過寫字方式稱疾病管理廳指示所內以8人一間的方式隔離確診者。

高麗大學九老醫院傳染內科教授金宇周（譯音）接受韓聯社訪問指出，核酸檢驗（PCR）在病毒數達4000以上時才會呈現陽性結果，因此即使採檢結果為陰性，也無法斷言未感染。

▲首爾東部看守所宛如現實版人間地獄。（圖／達志影像）

考量病毒潛伏期，金宇周認為，直接將採檢結果為陰性的收容人聚集移送的方式相當危險，可能因此造成疫情傳播，並建議就算無法一人一間房，起碼也要利用體育館之類的設施做出區隔。

韓國至今累計確診5萬9773例，879人病歿，29日凌晨零時至30日凌晨零時止，確診及病歿人數分別增加1050例及20例，疫情仍未獲明顯控制。

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南韓現行防疫措施（至明年1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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