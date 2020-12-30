　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「怪物公車」台北上路！3路線超繽紛車廂曝光　陪跨年開到1/24

▲▼「黏黏怪物公車」超繽紛車廂。（圖／聯合數位文創提供）

▲「黏黏怪物公車」在台北上路！（圖／聯合數位文創提供）

記者林育綾／台北報導

近日已有民眾發現，台北街頭多了幾台超繽紛的「怪物公車」，將陪伴粉絲跨入2021年！「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」將於明年1/8在松山文創園區開展，為了宣傳特別打造專屬「黏黏怪物公車」，在1月24前都有機會看見，成功捕捉到畫面參加活動還可兌換贈品。

▲▼「黏黏怪物公車」超繽紛車廂。（圖／聯合數位文創提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「黏黏怪物公車」超繽紛。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼「黏黏怪物公車」超繽紛車廂。（圖／聯合數位文創提供）

此次黏黏怪物展覽以「登入新世界」為主軸，期望帶領台灣粉絲揮別2020年的陰霾，一起邁入2021新世界，如今展覽預購優惠倒數中，而展區也將規劃8大區域，讓觀眾可以學習怪物的語言、感受怪物的繁華城鎮、溫暖日常，甚至變身成怪物，除了拍照還多了互動體驗，讓人們感受怪物生活。

為了活動宣傳，主辦單位還特別打造「黏黏怪物專屬公車」，包含212號公車（車牌KKA-1035）、承德幹線公車（原266號公車，車牌092-FR）、630號公車（車牌015-FR），在1月24日之前都有機會看到。

▲▼「黏黏怪物公車」超繽紛車廂。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼「黏黏怪物公車」超繽紛車廂。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼「黏黏怪物公車」超繽紛車廂。（圖／聯合數位文創提供）

而即日起只要成功捕捉到以上3台公車，拍照上傳社群平台，並hashtag「#快來松菸看黏黏怪物展覽」，於開展期間1月8日~31日，持貼文至現場可兌換展覽限定明信片1張，數量有限、送完為止。

▲▼「黏黏怪物公車」超繽紛車廂。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼「黏黏怪物公車」開到1/24。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼「黏黏怪物公車」超繽紛車廂。（圖／聯合數位文創提供）

「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」將於明年1月8日在松山文創園區開展，預售優惠只到下週，另外還有超可愛的怪物手提袋贈品套票搶購中。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
台灣首例英變種病毒　韓媒驚訝登版：防疫楷模淪陷
快訊／冷到停課！桃園復興區4小學明天停課
高雄18人隔離14天後「無症狀確診」！衛生局回應了
蜜糖吐司始祖「東區旗艦店」要收了　最後營業時間曝光
快訊／北市信義區體感只剩3°C　全台暴冷10°C↓
獨／前妻Keanna贏了　謝和弦、莉婭得賠120萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

職場生態重新定義　青銀共事成為新潮流

快訊／寒流來襲！桃園復興區「4小學」明天停課

「怪物公車」台北上路！3路線超繽紛車廂曝光　陪跨年開到1/24

25K養不活三口！他怨「1歲孩愛哭不懂體諒」想分了：還是單身爽

劍湖山跨年！警籲入園客下午進場...台78禁停車看煙火加強勸導

路人倒地西門站「呈瀕死呼吸」　又見EMT天使男救命…曝身分超謙虛

來場音樂壯遊！台北室內合唱團x陳雲紅《紅紅夫人》系列終章　為樂迷獻上經典之作

高雄18人隔離14天後「無症狀確診」！衛生局：全部都在治療當中

社會局建議5寶爸別再生！大女兒遭幼兒園退讀...無法準時送上學

快訊／寒流最凍時間降臨「全台暴冷10°C↓」　信義區明體感3°C

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

媽加大音量喊名萌妹「全聽不到」　小聲問：要不要吃糖？她秒轉頭

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

職場生態重新定義　青銀共事成為新潮流

快訊／寒流來襲！桃園復興區「4小學」明天停課

「怪物公車」台北上路！3路線超繽紛車廂曝光　陪跨年開到1/24

25K養不活三口！他怨「1歲孩愛哭不懂體諒」想分了：還是單身爽

劍湖山跨年！警籲入園客下午進場...台78禁停車看煙火加強勸導

路人倒地西門站「呈瀕死呼吸」　又見EMT天使男救命…曝身分超謙虛

來場音樂壯遊！台北室內合唱團x陳雲紅《紅紅夫人》系列終章　為樂迷獻上經典之作

高雄18人隔離14天後「無症狀確診」！衛生局：全部都在治療當中

社會局建議5寶爸別再生！大女兒遭幼兒園退讀...無法準時送上學

快訊／寒流最凍時間降臨「全台暴冷10°C↓」　信義區明體感3°C

黑鷹空難將滿週年　5生還將士至五指山國軍公墓祭弔沈一鳴

浪喵困街角狂哀嚎　趨近一看被「捕鼠器黏住」超心疼

老屋變黃金！圓山這案整地20年　開價破百萬仍賣9成

醫療系統快崩潰！東京單日新增病例將破千　醫院床位只能再撐2週

台美融合指導青棒球員　鄭浩均強調基本功

三星 S21 系列最新規格曝光！傳 S21+ 將配備 4800 mAh 電池

失智翁沒穿褲子流落街頭…一看竟是昔日「一線小生」！　背後真相惹鼻酸

羨慕東體職業級訓練基地　高國慶：環境磨出鑽石

傅聰逝世》左批中共右轟資本主義　鋼琴詩人大展知識份子風範

紐西蘭「監獄暴動」24hrs↑！牢房燒成廢墟　17囚死守屋頂

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

台灣後天起「鎖國」一個月！

國內出現英國變種病毒！案792英返台少年病毒比對出爐

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

元旦起禁轉機、非本國籍者禁入境

西門舉牌進化！正妹寒風中徵炮友

寒流到台灣了！2次寒潮爆發21度→6度

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

台灣後天起「鎖國」一個月！

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

國內出現英國變種病毒！案792英返台少年病毒比對出爐

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠

更多

最夯影音

更多
劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面