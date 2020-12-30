「怪物公車」台北上路！3路線超繽紛車廂曝光　陪跨年開到1/24

▲「黏黏怪物公車」在台北上路！（圖／聯合數位文創提供）



記者林育綾／台北報導

近日已有民眾發現，台北街頭多了幾台超繽紛的「怪物公車」，將陪伴粉絲跨入2021年！「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」將於明年1/8在松山文創園區開展，為了宣傳特別打造專屬「黏黏怪物公車」，在1月24前都有機會看見，成功捕捉到畫面參加活動還可兌換贈品。

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▲▼「黏黏怪物公車」超繽紛。（圖／聯合數位文創提供）

此次黏黏怪物展覽以「登入新世界」為主軸，期望帶領台灣粉絲揮別2020年的陰霾，一起邁入2021新世界，如今展覽預購優惠倒數中，而展區也將規劃8大區域，讓觀眾可以學習怪物的語言、感受怪物的繁華城鎮、溫暖日常，甚至變身成怪物，除了拍照還多了互動體驗，讓人們感受怪物生活。

為了活動宣傳，主辦單位還特別打造「黏黏怪物專屬公車」，包含212號公車（車牌KKA-1035）、承德幹線公車（原266號公車，車牌092-FR）、630號公車（車牌015-FR），在1月24日之前都有機會看到。

▲▼「黏黏怪物公車」超繽紛車廂。（圖／聯合數位文創提供）

而即日起只要成功捕捉到以上3台公車，拍照上傳社群平台，並hashtag「#快來松菸看黏黏怪物展覽」，於開展期間1月8日~31日，持貼文至現場可兌換展覽限定明信片1張，數量有限、送完為止。

▲▼「黏黏怪物公車」開到1/24。（圖／聯合數位文創提供）

「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」將於明年1月8日在松山文創園區開展，預售優惠只到下週，另外還有超可愛的怪物手提袋贈品套票搶購中。

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