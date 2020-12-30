台灣首例英變種病毒！韓媒「高度關注」驚訝登版：防疫楷模也淪陷

記者羅翊宬／編譯

南韓28日首次在一家3口驗出新冠肺炎變種病毒株「B.1.1.7」，而今（30）日更追加2名確診案例；與此同時，台灣也於30日公佈首起變種病毒株病例，為一名從英國入境的10歲男童，當局緊急宣布元旦起「鎖國」。對此，韓媒表示高度關注，在通訊社頭版頁面登出該則消息。

▲台灣出現首例新冠病毒確診，引起韓媒高度關注。（圖／翻攝自연합뉴스）

南韓國內最大的官方通訊社《韓聯社》30日引述台灣媒體消息，指出我國中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會時，公佈1起新冠變種病毒株病例，為從英國搭機入境的台籍少年。

《韓聯社》在報導中指出，台灣政府自明年1月1日起，全面禁止未持台灣居留證的外籍人士入境，且加強1月15日以後入境者的集中隔離管理制度，而居家隔離制度也規定每一戶只能容納1名隔離者。

而另間韓媒《edaily》也在文內標題稱，身為全球知名防疫楷模的台灣，如今也慘遭英變種病毒攻陷。然而數日前，韓媒《每日經濟》還專門撰寫社論，登出42萬人共襄盛舉新北耶誕城演唱會的照片，稱讚台灣防疫領先各國，締造出8個多月僅1例本土案例的好成績，表示南韓政府應當多學習。

據悉，亞洲繼香港、新加坡首次驗出變種病毒株，南韓、日本、印度等國也相繼驗出變種病毒株。目前南韓國內累計共5例變種病毒株確診。

►影／首例英變種病毒入侵！ 台灣後天起「鎖國一個月」

►快訊／南韓又增2例「新冠變種病毒」！共計5人中鏢...含80歲老翁

►新冠確診破5萬！韓媒讚爆「台灣防疫」屌打南韓：追不到車尾燈

聽Podcast掌握美選及國際局勢