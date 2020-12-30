來場音樂壯遊！台北室內合唱團x陳雲紅《紅紅夫人》系列終章　為樂迷獻上經典之作

▲台北室內合唱團2020年度旗艦製作《紅紅夫人的異想世界－中南美彌撒》，12/30（三）於國家音樂廳帶來系列最終章。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在台北迎來一波寒流之際，亞洲頂尖團隊「台北室內合唱團」在藝術總監暨指揮陳雲紅老師的帶領下，12/30（三）在國家音樂廳為愛樂迷獻上2020年度旗艦製作《紅紅夫人的異想世界－中南美彌撒》。音樂會上半場以「北歐合唱精選」出發，精選芬蘭作曲家Jaakko Mäntyjärvi、Pekka Kostiainen、Jukka Linkola的作品，帶來充滿當代美感的無伴奏合唱，下半場則襯著鋼琴等樂器的伴奏，以浦朗克《榮耀頌》、阿根廷作曲家拉米瑞茲的《中南美彌撒》帶來截然不同、熱情歡快的音樂風格。此次節目亦從12/10起，一路由南唱至北，今晚不僅是「紅紅夫人系列」最終章，也是陳雲紅卸下總監、指揮前，與台北室內合唱團的最後一場製作，別具意義的封箱之作，亦吸引無數樂迷共赴音樂饗宴。

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▲《紅紅夫人的異想世界－中南美彌撒》亦是藝術總監暨指揮陳雲紅與台北室內合唱團的最後一場製作。

與愛唱歌的朋友在1992年創立台北室內合唱團，陳雲紅以近30年的時光，與團員奔波在國際比賽中，並逐步為台灣的合唱團作品帶來創新開拓。陳雲紅笑言，當初要發展「紅紅夫人的異想世界」系列，就是想帶來極具藝術性，但樂迷都能聽得懂的現代經典作品。「設計這個系列的時候，我們上半場都是唱屬於一個國度或是世界上某一個角落的經典作品，而且是『無伴奏』呈現。下半場的話我們希望合唱人能夠開拓他的視野，我們以創新角度把管弦樂作品，改編成雙鋼琴或四手聯彈，再加上重要的樂器來伴奏，改編成另外一種呈現方式。」

談到改編的初衷，陳雲紅暖心表示，主要還是希望觀眾和團員都有機會接觸到經典作品。「很多管弦樂團的合唱作品，都是作曲家非常經典的創作，但這些作品篇幅是很大的，室內合唱團要有機會跟管弦樂團合作到這麼好的作品，其實機會不多，所以改編成小編制這個模式，不只讓觀眾看到合唱的創新，團員也可以接觸到經典作品，對他們各方面都能有所提升。」

▲台北室內合唱團團員帶來時而激昂、時而悠長的人聲樂音。

自言是與台北室內合唱團一同長大的陳雲紅，回想初期，一句「創業維艱」道盡草創辛苦，「但大家都是為了一個熱忱，想為藝術做出更好的呈現。」包括帶著團員參加國際間大小賽事，希望藉此讓他們見識到外面的合唱世界，再把那樣的視野帶回國內。直到2006年帶領團員奪得「第二十二屆巴爾托克現代合唱國際比賽」總冠軍，讓台北室內合唱團就此走上新的里程碑，以「合唱無設限」計畫邀請國內各作曲家為合唱創作帶來充滿現代、人文精神的作品，「我認為這是台北室內合唱團對台灣很大的貢獻。」

▲陳雲紅深信每一次演出，都是團員與樂迷的心靈交會。

「台北室內合唱團每個系列的音樂會都有一個很好的想法，就是『絕對創新』，但我們不會因為創新，而失去我們內心對藝術最真誠的表現。」無論卸任與否，始終漫遊在合唱世界的陳雲紅深信，「只要走進這個音樂殿堂，聆聽我們唱出和諧樂音的時候，觀眾會發現只要是好的作品，作曲家會講話、作品也會講話！即使沒有聽過這些作品，只要安靜下來，絕對會發現你們的心和我們的心是交會在一起的。」