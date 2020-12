歐盟正式簽署英脫歐貿易協議　下一步送交強生！英國會今表決

▲歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen,左)及歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel,右)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

歐盟30日上午正式簽署英國脫歐貿易協議,由歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)及歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel)在比利時布魯塞爾共同簽字。該批文件下一步將空運至英國,由英國首相強生簽署,接下來英國、歐洲議會議員將針對是否批准協議進行投票。

綜合法新社、Euronews報導,該協議正式名稱為《歐盟-英國貿易與合作協議》(EU-UK Trade and Cooperation Agreement),此前曾歷經數月談判程序,如今正式在比利時布魯塞爾歐盟理事會總部進行簡短簽署儀式。除了貿易協議外,締約各方還簽署另外2份文件,分別為交換保護機密訊息程序協議、原子能和平使用合作協議。

#EU officials have signed the post-#Brexit trade deal. It will now be flown to London for the PM to sign. After that, the bundles will be loaded back on the plane to Brussels - deal done! @SBSNews pic.twitter.com/KpxjRFCMXG