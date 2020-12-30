歐盟正式簽署英脫歐貿易協議　下一步送交強生！英國會今表決

▲歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen，左）及歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel，右）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

歐盟30日上午正式簽署英國脫歐貿易協議，由歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在比利時布魯塞爾共同簽字。該批文件下一步將空運至英國，由英國首相強生簽署，接下來英國、歐洲議會議員將針對是否批准協議進行投票。

綜合法新社、Euronews報導，該協議正式名稱為《歐盟-英國貿易與合作協議》（EU-UK Trade and Cooperation Agreement），此前曾歷經數月談判程序，如今正式在比利時布魯塞爾歐盟理事會總部進行簡短簽署儀式。除了貿易協議外，締約各方還簽署另外2份文件，分別為交換保護機密訊息程序協議、原子能和平使用合作協議。

#EU officials have signed the post-#Brexit trade deal. It will now be flown to London for the PM to sign. After that, the bundles will be loaded back on the plane to Brussels - deal done! @SBSNews pic.twitter.com/KpxjRFCMXG — Brett Mason (@BrettMasonNews) December 30, 2020

米歇爾表示，這份協議歷經雙方數月緊張談判的結果，在這段期間，歐洲展現出前所未有的團結，「這是一份公平的協議，充分保護歐盟根本利益，為公民及企業創造穩定性及可預測性。」

英國議會預定30日針對新貿易協議展開討論投票表決，而如今這份協議將於2021年1月1日起暫時生效，但協議最終仍需要得到英國議會、歐盟立法機構的批准，但預計歐盟立法機構數周內不會接受這份協議。

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