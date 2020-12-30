寒流狂吹！日衛星雲圖「一片白」暴雪到元旦　菅義偉急開應變會議

▲日本氣象廳研究官荒木健太郎於推特分享了「一片白」的衛星雲圖。（圖／翻攝自推特／@arakencloud）

記者張寧倢／編譯

小霸王寒流來襲，NHK報導，由於「數年出現一次」的強烈寒流，從北海道到九州的西側一帶雪勢將急遽加強，元旦前後更要特別注意雪崩、電線積雪引發的停電等災害。日本氣象廳研究官荒木健太郎也在推特po出「一片白」的衛星雲圖，提醒大家防範暴雪。而首相菅義偉稍早召開閣僚會議後也呼籲民中減少外出。

根據NHK報導，由於「數年一見」的強烈寒流進入日本上空，冬季高壓分布即將變強，目前正在下雨的地區在低溫之下變為降雪，30日入夜之後以西側日本海一帶為中心，降雪量將急遽增加，預計到31日上午為止，新瀉縣將累計80到100公分的大量積雪，而東海、近畿、四國、九州等較少降雪的平地地區也可能出現10到20公分積雪。

日本氣象廳氣象研究所的研究官荒木健太郎也在推特發文，請民眾認真防範大雪與暴風，還po出「一片白」的衛星雲圖與影片，以說明日本海上的雪雲十分發達且持續襲來，到元旦為止冬季氣壓分布非常強烈，外出務必注意安全，並隨時注意氣象預報。

▲日本30日已下起大雪，預計將持續至元旦。（圖／達志影像／美聯社）

日本首相菅義偉稍早在官邸舉行了部長級以上的閣僚會議，研討暴風雪的相關應變，會議結束後他也呼籲日本民眾，「新冠病毒的感染者不斷增加，這次年末與年始希望能平靜地度過，面臨暴風雪來襲，請大家減少不必要的外出。」

報導指出，除了元旦前後會出現暴風雪外，風速也在快速增強當中，估計能見度會急遽下降，因此必須注意交通受阻、雪崩以及電線被雪覆蓋而引起的停電等意外事故。

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