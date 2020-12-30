新冠治療大突破！褪黑激素有望成為「抗疫新藥」　川普染疫也用它

▲研究發現，常用於治療失眠的褪黑激素居然有可能用在新冠肺炎的療程中。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

世界著名醫療機構克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）最新研究發現，失眠患者經常使用的褪黑激素（Melatonin）可能有助於預防或治療新冠肺炎。這篇被發布在《PLOS生物學》期刊的研究指出，這種調節睡眠週期的荷爾蒙可以降低近3成的患病幾率。

綜合《紐約郵報》與美國醫療健康網站WebMD報導，克利夫蘭診所的研究人員程飛雄（音譯，Feixiong Cheng）和他的團隊在人工智慧的幫助下，對克利夫蘭診所近2.7萬名新冠病患做出分析。他們發現，服用褪黑激素的人在新冠檢測中，結果呈陽性的可能性降低了近28%。

▲目前有多個研究機構正在探討褪黑激素用於新冠肺炎療程的可能。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

研究也發現，這種差異在黑人中更為明顯。程飛雄認為，之前就有研究發現，非裔美國人患上新冠肺炎的機率比白人少52%，這可能和褪黑激素也有關聯。不過他強調，這項研究結果並不意味著他建議人們在沒有諮詢醫生的情況下，就服用褪黑激素，因為這項研究結果仍需經過大規模的觀察、比對和臨床試驗。

據悉，美國總統川普在10月染疫期間，除了服食鋅、維生素D、胃藥法莫替丁（Famotidine）和消炎藥阿司匹靈（Aspirin）外，還服用了褪黑激素，以協助治療。外媒報導，目前世界各地共有8項臨床實驗正在驗證褪黑激素是否能用於新冠肺炎的治療中，其中包括哥倫比亞大學和多倫多大學。

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