美高中生投書發聲！大讚台灣是「有愛心的國家」　籲國際接納

▲美國台裔高中生劉天心投書《洛杉磯時報》學生版，大讚「台灣是個有愛心的國家。」。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電

美國台裔高中生劉天心投書《洛杉磯時報》學生版，從聯合國的普世價值出發，探討國際社會應接納台灣的理由。她接受中央社記者訪問時說，「台灣是個有愛心的國家。」

台美混血的劉天心英文名Megan Hackbarth，就讀洛杉磯郊區洛薩托斯高中（Los Altos High School），她的投書今天刊登在《洛杉磯時報》的高校內幕（HS INSIDER）網站。這個網站是學生記者發表文章的園地，內容涵蓋地方及全球議題，串連了南加州與世界各地300所以上學校，宗旨是培養學生媒體素養與分析能力。

這不是劉天心第一次投稿獲得刊登。她今年5月另一篇投書文章，呼籲美國各界重視台灣的防疫成就，主張向台灣學習防疫對全世界都有好處。

劉天心在最新的這一篇文章中，探討聯合國「2030永續發展議程」當中第3項，改善全人類的健康與福祉原則，在此原則之下，台灣做為先進社會、擁有完善醫療制度，不應被排除在外。

劉天心今天受訪說，「看到台灣過去幾個月的防疫成就，我覺得很驕傲。我想跟大家分享台灣做了什麼，世界各國應該一起合作，改善醫療制度，幫助需要的人。」

劉天心在美國長大，以身為台灣裔為榮，除了母親來自台灣，她最近3年參加僑委會的海外青年文化志工（FASCA），與60多名第二代、第三代移民每月相聚，從志工活動、傳統美食和文化講座裡，認識父母的家鄉。

「台灣是我的第二個家。」劉天心說，台灣是一個非常有愛心、充滿關懷的國家，無論對自己人民或是其他國家，總是願意伸手協助，尤其疫情期間展露無遺。她更從家裡學到，台灣人勤奮工作、韌性堅強、重視家庭價值等優點。

疫情之下，洛杉磯生活樣貌與台灣截然不同，身為高中生，劉天心分享她每天上課流程，從早上8時到下午3時視訊上課，另外寫作業、做報告都透過網路完成。課餘的社區參與，每個月一次的FASCA活動也都改為線上。

高中畢業之後，劉天心有志學醫，期待未來有機會到台灣或亞洲國家工作，瞭解外國的醫療體系，提供美國參考改進。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

金盞花化妝水不含酒精，敏感肌也適用