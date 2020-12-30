半路突然出現恐怖巨浪！　慢跑男瞬間被捲走...只剩同事呆站原地

▲男子跑到一半，周圍突然出現恐怖巨浪。（圖／翻攝自twitter／IKER AGIRREZABALA）

記者李振慧／綜合報導

西班牙一名28歲男子近來在巴斯克自治區(Basque Country)慢跑時，當地天氣受到暴風貝拉(Storm Bella)影響，突然出現恐怖巨浪，瞬間就將在堤防上的他吞噬，恐怖過程全被附近民眾拍下。

當地媒體報導，身為賽艇運動員的阿雷特克斯(Oinatz Arretxe)，28日與6名同事們在奧里奧市(Orio)進行訓練時，海岸突然湧起一陣陣恐怖巨浪，宛如災難片一般瞬間把跑在前頭的2人吞噬，然而大浪消失後他卻不見人影，只剩下另外一名同事呆站在原地。

慘被巨浪打落的阿雷特克斯當場失去意識，幸好立即被同事與海岸巡邏隊員救出，緊急送到多若斯迪亞(Donostia)醫院，發現他頭部受到撞擊，脛骨與腓骨也有骨折，需要緊急接受手術。當局目前已對暴風貝拉在當地發布紅色警報。



Me llega esto por wasap . En Orio. Alucino cómo pasan cosas como esta a día de hoy . Con toda la información que hay al respecto .

Y seguimos jugando con el mar .

Acojonante pic.twitter.com/Z2kXzC6utA — IKER AGIRREZABALA (@trumoibi) December 28, 2020

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