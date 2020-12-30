偷吃男蓋「愛情隧道」直達人妻家！正牌尪驚見小洞　鑽進去氣炸

▲墨西哥一名男子建造地下隧道直達情婦家中。（圖／翻攝自Facebook／Metatrón Horus）

記者吳美依／綜合外電報導

墨西哥提華納（Tijuana）發生一起離奇事件。建築工人阿爾貝托（Alberto）已經結婚，卻與鄰居太太帕梅拉（Pamela）發生婚外情。他為了方便幽會，甚至辛苦建造一條秘密地下隧道，連接2人住家，未料卻被對方的丈夫發現，憤怒地找上門算帳。

《每日郵報》報導，阿爾貝托建造隧道時，把洞口設計在情婦家的沙發後方，完美隱藏起來。雖然當地媒體沒有提及通道距離有多長，但根據照片研判，這名建築工的手法相當專業。

帕梅拉的老公喬治（Jorge）是一名保全，有一天提早下班回家，立刻察覺異狀。他一開始檢查臥室床底下，卻沒有任何線索，接著竟親眼目睹小王竄到沙發後，遁入隧道中。

喬治決定鑽進小洞，沿著通道前進，竟發現能夠直接走到阿爾貝托家。他暴怒不已，拒絕離開並且大吵大鬧，把正在睡夢中的阿爾貝托妻子也吵醒，揭露這段婚外情。

阿爾貝托不斷求情卻沒有用，如今又讓妻子發現姦情，惱羞成怒，和喬治爆發激烈口角、大打出手。警方接獲通報後趕到現場，立刻把2人分開帶走，避免衝突更加嚴重。

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