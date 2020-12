《華郵》：沒有任何疫苗能夠終結美國的無知

▲白天不懂夜的黑。支持川普(左) 和拜登的人,分別站在兩個不同的世界。(組圖/路透)

國際中心/綜合報導

美國《華盛頓郵報》日前發表一篇題為《沒有任何疫苗能夠終結美國的無知和不理性》(No vaccine can end America’s pandemic of ignorance and irrationality)的文章。文中指出,美國已在新冠病毒大流行不到一年的時間內研發出疫苗,但疫苗或許可以把美國人從新冠大流行中解救出來,卻無法治癒美國的「無知和不理性大流行」。內容摘要如下:

在新冠病毒大流行不到一年的時間內,美國兩種疫苗已經獲得批准施打。科學進步預示著一個新時代的到來。在這個時代裡,開創性的技術帶來無限的可能性,包括許多疾病被根除。但我們別高興得太早,因為在科學領域實現進步的同時,人們的非理性行為也到了近乎不可思議的地步。

現代美國既存在著讓人敬佩的智慧,但又存在著讓人感到危險的愚蠢。英國前首相迪斯雷利(Benjamin Disraeli)曾在1845年的小說《西比爾,或兩個國家》(Sybil, or The Two Nations)裡創造出「兩個國家」的概念,他們之間沒有交集、沒有同情心。對彼此的習慣、思想和感情一無所知,就好像他們是居住在不同區域的人民、或者是不同星球的居民。迪斯雷利當時是暗指:「富人和窮人」。

「兩個國家」的建構後來進一步被應用在種族劃分上,最近又被應用於美國紅(共和黨)、藍(民主黨)之間的政治劃分。 現代美國最大的分歧,是理性和不理性之間的分歧。全美約三分之二的人居住在「事實之地」,那裡的資訊來自主流媒體。但另外至少有三分之一的人生活在充斥著「另類事實」及「假新聞」的地方;資訊來源是「福斯新聞」和臉書,或充斥著陰謀論的右翼媒體。

左翼肯定也有很多不理性的地方,但不理性似乎在右翼中更為普遍。 那些無知的人們要嘛認為:新冠病毒是比爾蓋茲為了從疫苗接種中獲利而設計出來的,或是別國製造的生化武器,實際上病毒並不存在。要嘛就認為新冠病毒是透過5G訊號塔傳播的,危險性被大大誇大,口罩對阻止疾病的傳播根本無用、甚至有害。 「錯誤資訊大流行」現象的存在,可以解釋「為什麼美國擁有先進的醫療技術,卻是世界上新冠死亡率最高的國家之一」。

目前,一個反疫苗運動正在美國興起,它錯誤地宣稱:麻疹、腮腺炎和風疹疫苗等兒童疫苗會導致自閉症。支持者主要是打著「健康自由」的欺騙性旗幟的右翼人士。 「凱撒家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)最近調查發現,27%的受訪者表示:「可能不會或完全不會」接種新冠病毒疫苗。這個數字高得令人沮喪。

美國「國家過敏和傳染病研究所」主任佛奇(Anthony S. Fauci)估計,75%至80%的人口需要接種疫苗,才能阻止病毒的傳播,實現「群體免疫」,讓人們恢復正常生活。 但即使我們跨過此一門檻,並且將新冠疫情拋諸腦後,然而大約三分之一人口對理性的抗拒,將持續對美國構成長期威脅。正如一名醫師古普塔(Sanjay Gupta)告訴CNN說:「疫苗可以把我們從疾病中解救出來,但它不能拯救我們自己。我們必須自我拯救。」