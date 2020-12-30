領先全亞洲！新加坡打出第一針　李顯龍：近期將接種疫苗當表率

▲新加坡46歲的護士林美雲，勇敢成為第一個接種疫苗的人。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡自12月30日起，正式啟動輝瑞（Pfizer／BioNTech）新冠疫苗的接種活動，成為第一個開始接種新冠疫苗的亞洲國家。當地國家傳染病中心的醫護人員是第一批接受疫苗注射的對象，一名46歲的護士林美雲（Sarah Lim）是該國接種疫苗的第一人。新加坡總理李顯龍宣布，他將率先接受疫苗注射，以鼓勵所有居民一同參與接種。

綜合路透社與當地媒體《聯合早報》報導，新加坡衛生部表示，國家傳染病中心的30多名員工都已在30日接種疫苗，他們也將於1月20日再次接種第二劑疫苗。在抗疫前線負責為病人抽血和篩檢新冠疑似病例的林美雲在接種後表示，「我非常感謝自己能成為新加坡第一個接種疫苗的人」，她也鼓勵其他人接種疫苗。

新加坡是亞洲第一個開始施打輝瑞疫苗的國家。該國同時也是世界上新冠死亡率最低的國家之一，目前只有29宗死亡病例。為了證明疫苗的安全性，68歲的新加坡總理李顯龍宣布，他將和他的同事們一起率先注射疫苗，以鼓勵所有符合醫療條件的居民一同參與接種。

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