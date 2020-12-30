英「最新變種病毒研究」曝光！　二次侵襲率

▲研究人員將患者分為「變種病毒患者」與「未變異新冠病毒患者」，並針對他們的病情進行比較。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國公共衛生部最新研究顯示，新冠病毒的變種病毒株除了在傳播速度上，比未變異病毒株來得更快以外，其致死率、再感染率和病發嚴重程度都與新冠病毒差不多，因此科學家推斷，變種病毒並不會帶來更嚴重的疾病。不過需要注意的是，變種病毒患者的二次侵襲率會來得更高。

據路透社報導，科學家在這項研究中，將3538名患者分為同等數量的「變種病毒患者」與「未變異新冠病毒患者」，並針對他們的病情進行比較。結果顯示，在住院的42名病患中，有16人是變種新冠患者，而其餘26人感染的則是未變異病毒。

▲英國自12月初發現病毒變種後，每日的確診病例數都在直線上升。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

此外，初步結果也發現，變種病毒和未變異病毒之間的住院時間並沒有顯著差異，而且也沒有證據證明，變種病毒的再感染率來得更高。在病死率方面，變種病毒株的死亡病例有12宗，而未變異病毒的死亡病例則有10宗，可見兩種病毒株在致死率上也沒有顯著差異。

不過，有一點幾乎可以確定的是，變種的新冠病毒傳播速度比未變異病毒來得更快。該研究也補充，變種病毒患者中的二次侵襲率（Secondary Attack Rate）會來得更高；也就是說，健康的人在接觸種病毒患者後，會變得更容易染疫。

英國在12月29日的單日新增確診病例高達5萬3135例，是境內自年中開始大規模檢測以來，單日確診數最高的一次。據《泰晤士報》報導，英國首相強生已批准將英國更多地區納入最高級別的第四層級限制。

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