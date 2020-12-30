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戰鬥小學生-50℃頂暴雪「沒事兒」　滑倒還會被嘲笑！超勇影片曝

▲▼俄羅斯小學生頂暴風雪走路放學。（圖／翻攝自YouTube）

▲俄羅斯小學生在視線模糊的強風暴雪中一同走路放學。（圖／翻攝自YouTube）

記者張寧倢／編譯

小霸王寒流來襲！不僅日本發布元旦暴雪警報，韓國大邱、釜山也都降下初雪。然而，網路上最近就流傳一段影片，俄羅斯小學生在視線相當模糊的暴風雪中危險前行，部分孩童雖因積雪與強風不斷滑倒，一旁同學仍不以為意地放聲嘲笑，在攝氏零下50度中展現出「沒事兒」的態度，彷彿這已是他們的「校園日常」。

根據當地媒體報導，一名網友bochkarev在推特上發布一段影片，是2017年冬天俄羅斯薩哈共和國（Sakha，又稱雅庫特）當地小學生頂著強烈暴風雪集體放學的畫面。其中，學生們走在視線模糊的極凍雪天裡，互相擠在一團取暖，但風速實在太強，幾名孩童被吹得東倒西歪，也因為路上冰雪濕滑而不斷滑倒，讓人看了不禁覺得有些危險。

然而，一旁錄影的學生面對攝氏零下50度的嚴酷天氣，還能展現出「沒事兒」的態度，不以為意地放聲嘲笑那些不慎跌倒的學生，一群人就這樣一邊嬉鬧，一邊牽手走回家。據媒體報導，這個小村莊當天的風速達到每秒30公尺，這所學校也決定在隔天停止上課。

影片在網路上流傳開後，有荷蘭網友表示，在荷蘭只要積雪10公分，幾乎整個國家都停止上班，學校也會關閉。愛爾蘭網友也說，「小朋友也太勇敢，如果這樣我們老早就停課了。」還有人留言，「終於知道為什麼俄羅斯人這麼強悍了。」

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