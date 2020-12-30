9歲「最美雙胞胎」仙氣狂飄　媽媽顏值也超高…粉絲驚：是姊姊吧

▲美國加州9歲雙胞胎莉亞和艾娃被譽為「世上最美麗的女孩」，她們的37歲母親賈琪也非常漂亮。（圖／翻攝自instagram／clementstwins）

記者吳美依／編譯

美國加州的9歲雙胞胎莉亞（Leah）和艾娃（Ava）被譽為「世上最美麗的女孩」，也成為知名兒童模特兒，擁有187萬Instagram粉絲。她們的37歲母親賈琪（Jaqi Clements）近日露臉，年輕美麗的外表引發粉絲瘋狂，被狂讚看起來「更像是（雙胞胎的）姊姊」、「三個美麗又時尚的好閨蜜」。

賈琪與先生凱文（Kevin）於2017年7月7日，也就是女兒們7歲生日時創立社群帳號，才幾個月就突破百萬人追蹤。她詢問孩子們是否願意嘗試模特兒工作後，順利獲得童裝品牌和雜誌合作，如今已與Nike、迪士尼、美泰兒和目標百貨合作過。

儘管如此，也有網友抨擊，賈琪濫用女兒的美貌賺錢，育兒方式不正確，甚至直指雙胞胎擺姿勢的模樣看起來很「可悲」。她堅稱，莉亞與艾娃都非常熱愛當模特兒，「她們很快樂，擁有很棒的童年，每天都有很多朋友陪伴玩耍。一個姿勢無法定義她們的個性或生活品質」，且一定會將工作安排在課後或周末，盡量不影響學業。

賈琪指出，許多人看見孩童從事類似工作，就認為父母賺大錢，但她與丈夫實際上卻花費更多資金撫養孩子，「父母投入的錢財如今支持孩子去做她們喜歡的事，也讓她們自己賺錢，當成未來大學、買房或買車的基金。所以，仔細想想也沒那麼糟！」

聽Podcast掌握美選及國際局勢

金盞花化妝水不含酒精，敏感肌也適用