世界看見台灣！2020年國際大事回顧　BBC列出「3件事」

▲總統蔡英文連任成功，被BBC列入2020年國際大事 。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

《BBC中文網》推出「2020年世界大事回顧」影片，細數過去一年重大國際事件。台灣總統蔡英文以破紀錄票數連任、韓國瑜罷免案通過、中天電視台換照失敗都被列入其中；國軍舉辦同志婚禮、前總統李登輝逝世也出現在畫面裡。

影片首先談到新冠肺炎，疫情1月起爆發並蔓延全球，感染與死亡人數飆升，各國封鎖禁航3、4月達到高峰。世界衛生組織（WHO）於3月宣布疫情「全球大流行」，東京奧運也延期舉行。儘管疫苗問世，英國老婦人基南（Margaret Keenan）更成為世上第一位接種輝瑞（Pfizer）疫苗的人，世界卻仍與新冠病毒纏鬥中。

新冠肺炎肆虐365天…各國3月封城、禁航迎高峰！全球疫情重點回顧

▲韓國瑜罷免案6月通過。（圖／ETtoday攝影中心攝）

在兩岸三地方面，美中1月達成貿易戰「第一階段」協議，香港6月實施「國安法」，同月韓國瑜罷免案通過。下半年起，7月中國南方爆發洪災，中美互關領事館，香港立法會選舉延期，美國總統川普威脅封殺TikTok。中印邊境9月衝突升級，全球最大貿易協定RCEP於11月簽訂，而香港民主運動人士周庭、黃之峰、黎智英等人入獄12月被捕入獄。

在國際方面，美國1月擊殺伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），引發伊朗襲擊美軍駐伊拉克空軍基地，哈利梅根卸下英國王室高級成員身分，英國也宣布終結4年僵局，正式脫歐。《寄生上流》於2月拿下奧斯卡「最佳影片」，成為史上首部獲得此獎項的南韓電影。

▲中天11月換照失敗 。（圖／記者張一中攝）

▲國軍10月盛大舉辦陸、海、空三軍聯合同志婚禮。（圖／路透）

美國5月發生佛洛伊德（George Floyd）之死，引爆全球大規模反種族主義示威，經濟也遭疫情重創，累計超過3300萬人失業，川普宣布退出WHO。東亞方面，北韓6月炸毀南北韓共同聯絡辦公室，日本首相安倍晉三8月辭職，皆震撼國際。另外，中天電視台也於11月換照失敗。

各國政治發生變局，區域衝突角力不斷。白俄羅斯8月示威反對強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）；黎巴嫩貝魯特港大爆炸後，推動政治改革，但目前仍陷僵局。亞塞拜然、亞美尼亞9月在納卡地區（Nagorny Karabakh）發生邊境衝突。泰國10月民主示威要求改革王室；法國教師帕蒂（Samuel Paty）遭伊斯蘭極端分子斬首，導致巴黎與土耳其等伊斯蘭國家關係緊張；智利舉行歷史性公投，以壓倒性優勢通過修憲。

▲前總統李登輝7月逝世。（圖／資料照）



全球矚目的美國總統大選11月登場，最後由民主黨拜登以破紀錄票數勝選。特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的太空探索公司SpaceX與NASA合作，成功讓太空船「天龍號」（Crew Dragon）升空，也具劃時代意義。

BBC在影片尾聲回顧今年去世的名人。NBA傳奇球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）、阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）、美國大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）、前總統李登輝、中國眼科醫師李文亮等人身影都一一出現。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

金盞花化妝水不含酒精，敏感肌也適用