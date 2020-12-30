妻子晚歸坦承和同事外遇　心碎夫殺死2孩傳訊報復：帶他們走了

FAMILY HORROR Dad murders his two kids before killing himself over wife’s affair after telling brother ‘I’ll take them with me’ https://t.co/RCf36eHKjr — Eugene Mecke Jr (@emeckejr) December 29, 2020

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名男子因為發現妻子外遇，對方還打算和他離婚，一氣之下竟然殺死所生的2名小孩作為報復，自己也跟著離開人世。妻子發現後立即報警，警方2小時後才在河邊一輛車中找到3人遺體。

英國《太陽報》報導，37歲男子哈利科夫(Fazyl Khalikov)因為31歲妻子加利亞(Galiya)參加同事聚會晚歸，追問之下得知自己被戴綠帽的心碎真相，對方還說，其實婚外情已經維持一段時間，只是一直沒有勇氣告訴他，向他提出離婚。

哈利科夫和妻子說，要開車載2名孩子出去散散心，後來卻傳簡訊告知兄弟，「她告訴我，她愛上另外一個男人，在公司聚會發生了關係，再見，我要帶著孩子離開」，後來也打電話給妻子告知6歲兒子阿斯卡(Askar)已經死了，1歲多女兒阿亞娜(Ayana)也即將死去。

加利亞雖然立即報案，然而警方找到人時只剩下冰冷遺體。警方表示，3人死因為一氧化碳中毒，死者的肉體沒有遭到傷害，將會調查哈利科夫的心理狀態。親戚則傷心表示，「身為母親的加利亞失去了2名孩子，她現在完全說不出話來，處於震驚狀態」。

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▼男犯案後還打電話通知妻子。（圖／示意圖／視覺中國）

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