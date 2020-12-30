　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／南韓又增2例「新冠變種病毒」！共計5人中鏢...含80歲老翁

▲▼南韓遭英國變種病毒淪陷，仁川國際機場高度警戒。（圖／路透社）

▲南韓遭英國變種病毒淪陷，仁川國際機場高度警戒。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓繼28日從英國倫敦入境的一家3口被驗出感染新冠肺炎（COVID-19）英國變種病毒株「B.1.1.7」後，今（30）日再次通報2名染上變種病毒株的患者，分別是死後確診的80多歲男性，以及另名從英國經阿聯酋轉機入境的20多歲女性。

根據《韓聯社》報導，該名80多歲男子13日從英國入境南韓後篩檢呈陰性，在居家隔離時，26日上午10時45分突然心跳停止，送往健保一山醫院後於該日上午11時37分不治，事後確診新冠肺炎，而其3名家屬也陸續宣告確診，目前檢體仍分析中。

另名確診的20多歲女子，從英國搭機，經由阿拉伯聯合大公國轉機入境南韓，目前已入住生活治療中心。

目前南韓全境共累計5例感染新冠變種病毒株「B.1.1.7」。

據統計，南韓今（30）日共通報1050起新增病例。

►新冠變種病毒攻陷南韓！英入境旅客「2篩陰性」　確診前外出30分
►南韓出現新冠變種病毒「確定3人中鏢」！自英國境外移入

南韓現行防疫措施（至明年1月3日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

ET快訊
寒流來襲首例死亡　彰化男半夜猝死
快訊／7級強陣風襲台中　跨年晚會舞台遭吹垮
五月天跨年大彩蛋！「周杰倫預告當晚驚喜」阿信神秘一笑
台中颳狂風吹倒路樹1人傷　工地鷹架也被吹垮
16縣市「狂降探10°C↓」時程出爐　吹狂風像颱風天原因曝
約砲40女機師淫亂LINE對話外洩　「1次不超過3hrs」抓
PTT網友狂發文「跨年夜血染全台」　嗆要炸總統府網嚇壞報警
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

雪梨再傳群聚！目擊者曝「全是英國來的」　澳政府震怒：驅逐出境

南韓新冠疫情再告急！單日暴增1050例...看守所成病毒傳播溫床

美護理師打完疫苗「6天後」確診！　醫師曝：要等14天才有效

女帝誕生！韓美分析：金與正權力再升級　成現代「首位女獨裁者」

賀錦麗公開接種新冠疫苗　拜登再轟川普疫苗進度慢

武漢確診數可能比官方統計多10倍！　CNN：粗估將近50萬人

快訊／南韓又增2例「新冠變種病毒」！共計5人中鏢...含80歲老翁

美百萬隻鳥集體暴斃…死前「呆停路邊」行為異常！　關鍵原因曝光

克羅埃西亞6.4大地震！「12歲女孩罹難」至少7死26傷　12國有感

影／俄羅斯官方證實「低報染疫死亡數」：確切數字是3倍以上

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

台中「五寶爸」元旦起正式開工！　汽車美容老闆：會提供機車代步

雪梨再傳群聚！目擊者曝「全是英國來的」　澳政府震怒：驅逐出境

南韓新冠疫情再告急！單日暴增1050例...看守所成病毒傳播溫床

美護理師打完疫苗「6天後」確診！　醫師曝：要等14天才有效

女帝誕生！韓美分析：金與正權力再升級　成現代「首位女獨裁者」

賀錦麗公開接種新冠疫苗　拜登再轟川普疫苗進度慢

武漢確診數可能比官方統計多10倍！　CNN：粗估將近50萬人

快訊／南韓又增2例「新冠變種病毒」！共計5人中鏢...含80歲老翁

美百萬隻鳥集體暴斃…死前「呆停路邊」行為異常！　關鍵原因曝光

克羅埃西亞6.4大地震！「12歲女孩罹難」至少7死26傷　12國有感

影／俄羅斯官方證實「低報染疫死亡數」：確切數字是3倍以上

凌晨大鬧急診室！罵警「bitch」鬼扯：沙灘…他遭法辦下場曝

A7、A8、A9比一比！買屋熱區集結機捷3站　1站新比舊便宜最划算

中澳交惡連帶非鐵金屬價格大漲！謝金河：市場衝擊會愈來愈大

Intel市占率慘侵蝕！避險基金喊轉型：美半導體領先地位恐不保

Siri提醒：早點回家！情侶逛完逢甲要開車回台北　隔天看新聞傻了

小霸王「斷崖式降溫」越晚越冷！內行推4保暖神物：由內熱到外

雪梨再傳群聚！目擊者曝「全是英國來的」　澳政府震怒：驅逐出境

屏東牡丹前鄉長林傑西疏濬工程收賄　判刑7年半定讞

寒流防心血管疾病！全台國道服務區備好氧氣瓶、AED　提供免費薑茶

雲端最前線／徐榛蔚打造花蓮「智慧城市」！上任2年滿意度破8成

俄羅斯夫妻養帥炸獵豹＋美洲獅　雪地追逐、拍臀挑釁...超萌反差！

國際熱門新聞

加護病房起火　7新冠患者活活燒死

工人討薪水　遭老闆暴力傷害致死

正妹舞者「疑當小三」被殺　路邊遭近距離開槍

快訊／英「變種病毒」入侵美國！1例確診

Alexander Wang「性醜聞連環爆」曝餵毒灌酒惡行

克羅埃西亞地震　已知至少1死

父母放任　鄰居將女童驅魔致死　

棍不夠用　曲棍球教練妻性侵男孩

美國人最尊敬男性「川普位居榜首」

護川奇招　共和黨議員告副總統

英連2天確診創新高！破4萬染疫隔天再暴增5萬例

富婆曬婚紗照遭電死　鮮肉夫認了

快訊／時尚大師皮爾·卡登去世　享耆壽98歲

變種病毒本土感染！美首例患者「無已知旅遊史」

更多熱門

相關新聞

CNN：武漢確診數可能「比官方統計」多10倍！

CNN：武漢確診數可能「比官方統計」多10倍！

中國疾病控制預防中心28日公布一項研究顯示，在武漢、湖北省其他地區以及另外6個省份抽取血清抗體樣本，其中武漢的抗體陽性率為4.43%。據CNN報導，按比例估算下來，武漢可能有將近50萬居民染疫，為官方確診人數的10倍之多。

快訊／增2例境外移入！新冠疫情將滿1年

快訊／增2例境外移入！新冠疫情將滿1年

北京4歲男童染疫　爸曾去往朝陽區中風險地區

北京4歲男童染疫　爸曾去往朝陽區中風險地區

俄羅斯證實「低報染疫死亡數」：3倍以上

俄羅斯證實「低報染疫死亡數」：3倍以上

變種病毒本土感染！美首例患者「無已知旅遊史」

變種病毒本土感染！美首例患者「無已知旅遊史」

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓英國新冠肺炎變種病毒B.1.1.7

讀者迴響

熱門新聞

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

前雇主爆五寶爸「2週工程4萬薪」嫌太少

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

寒流到台灣了！2次寒潮爆發21度→6度

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面