漁船撞防波堤沉沒！強風+巨浪...7名漁民「生死不明」　全力搜救中

▲濟州島一艘漁船翻覆撞防波堤後沈船，船上7名成員仍舊下落不明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州島昨（29）日晚間，一艘拖網漁船疑似因為強風吹襲、海象不佳而翻覆，船上共有7名船員，其中4名為韓籍、3名為印尼籍，海上警察出動直升機、沿岸救難艇、民間漁船等全力救援，原本今（30）日凌晨仍可聯絡船內成員確認其生命跡象，然而過程中疑似漁船承受不住強風強浪，在撞上防波堤後沈船，7名成員至今仍下落不明。

根據《韓聯社》報導，29日晚間7時44分，濟州海洋警察廳接獲39噸重的翰林邑船籍拖網漁船32明敏號（32명민호，暫譯）翻覆消息後，即時出動人力支援救助行動，而釜山海警署也早於晚間7時27分接獲船上外籍成員向船員館業者的求救訊號。

船上有4名韓籍成員、3名印尼籍成員，其中包括55歲的金姓船長。

▲目前搜救作業仍舊持續進行。（圖／達志影像）

起初由於海象過於惡劣，海警無法及時發現船之所在地，直到29日晚間9時8分，才透過海上直升機確認該艘漁船在濟州港西北1.6公里處。海警出動直升機B-521、沿岸救難艇S-25、民間漁船進行搜救作業，同時海軍艦艇與濟州島行政船隻也出動救援。

海警救助隊、特攻隊、航空救助隊從晚間9時52分起8次試圖進入船內救援，不過由於當時浪高4至5公尺、每秒風速16至18公尺、洶湧的暗流，且礙於船上延伸出長達30公尺的漁網，救難隊員無法進入船隻內。

直到30日凌晨3時13分，救難人員11次確認受難船員仍有穩定生命跡象，然而卻因惡劣的海象，船隻於3時47分撞向濟州港西側防波堤後嚴重毀損沈船，7名船員就此失蹤，下落不明。

直到目前為止，搜救仍舊持續進行中，已有2名救難隊員受傷。濟州海洋警察廳警備安全科長李川式（이천식，音譯）表示，目前已知悉受難船員家屬，而大使館也正全力協助聯絡失聯印尼籍船員家屬。

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