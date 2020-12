全是英國來的！百人擠草坪開「無罩聖誕趴」　澳政府怒：驅逐出境

▲國外旅客在12月25日違反防疫政策,公然聚歡慶佳節,惹怒了澳洲新任移民部長霍克。(圖/翻攝自推特/@p_hannam)

記者葉睿涵/編譯

澳洲最近傳出,有背包客和國外旅客在12月25日違反防疫政策,公然群聚歡慶佳節,惹怒了澳洲新任移民部長霍克(Alex Hawke)。他放話指出,若這些遊客無法在境內遵守澳洲的防疫規定,威脅公共安全或健康,那他們可能會面臨簽證被取消,並被驅逐出境的窘境。

據BBC報導,有上百名未佩戴口罩的年輕人在聖誕節當天,在澳洲雪梨東部的布朗特海灘(Bronte Beach)附近群聚慶祝,而且由於人數眾多,他們並未保持社交距離。這些狂歡者的舉動已明顯違反澳洲最近頒布的防疫政策,令當局震怒不已。

當時正好與家人在現場附近的當地記者漢納姆(Peter Hannam)告訴BBC,這些在海邊狂歡的人群大多帶著一口英國腔英文,甚至還有一些人身著白色的英國足球隊服,因此判斷這些人並非澳洲當地人。他補充,在人潮湧現後,警察也非常快速地抵達現場,不過海灘上的人群並未理會警察的驅趕,繼續逗留在原地。

群聚事件的報導經刊登後,引發了澳洲民眾的怒火,許多人在網上發洩不滿,認為這種行為「極為自私」,與那些因封城而必須在聖誕期間與家人分離的人形成鮮明對比。

新南威爾士州衛生部長哈紮德(Brad Hazzard)指出,「看到這麼一大群人聚集在一起,實在太令人震驚了,若是人群中有著那麼一個潛在的『超級傳播者』,那我們集體的努力就會形同白費。這些背包客來到澳洲,享受我們這裡的自由,卻不遵守我們的規定。要知道如果他們現在在歐洲,大多數人都會被關在家中,不被允許出門。」

Visitors to this country should be aware that disobeying public health orders during the pandemic jeopardises the health and safety of others, and may threaten their visa status and end their stay in Australia. https://t.co/W0bdDhMStb