川普私密空間突遭大改！氣梅蘭妮亞「很沒品味」　下令立刻拆除

▲美國總統川普29日乘坐總統防彈車離開海湖莊園。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

距離川普離開白宮只剩21天，先前早有消息傳出，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）開始翻修佛州私人俱樂部「海湖莊園」（Mar-a-Lago）。美媒報導，川普在聖誕節前3天親自前往，看見整修後的住所，卻怒火沖天，因為這些變動並不符合他心中的「美學品味」，下令即刻拆除。

根據CNN報導，海湖莊園的翻修由梅蘭妮亞親自監督，工程已經進行了數周，目的是讓約279平方公尺的空間感更大，為退休生活做準備，但川普卻認為翻修並不符合他的品味與美學，不僅是居住空間，連其他裝修也都不滿意。消息人士稱，川普對此很不高興，還跟俱樂部管理階層有過幾次「大聲」的對談。

據海湖莊園的相關人士指出，川普針對一些不滿的裝修要求他們立刻拆除，例如由白色大理石與深色木材組合而成的裝飾。報導指出，但是裝修的細節多由梅蘭妮亞與她的室內設計師肯納利坎姆（Tham Kannalikham）挑選的，並不是海湖莊園的管理者，而川普本人也深知這點。

另一位消息人士透露，川普在感恩節假期看到第一夫人在另一個度假地「戴維營」（Camp David）的裝飾傑作時，也不太開心。報導稱，事實上，聖誕節時氣氛就已經淡去，往年川普常跟俱樂部成員或白宮職員在海湖莊園聚會暢談，但今年卻大門緊閉，原訂在平安夜簽署紓困法案的川普，卻在最後一刻拒絕，拖到27日才同意。

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