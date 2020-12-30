確診病患和護士「隔離房內」狂做愛！防護衣四散　po鹹濕對話炫耀

▲新冠肺炎確診病患和護理師在病房內做愛。（圖／翻攝自推特／@MahendraOby）



記者張方瑀／編譯

印尼一名在隔離醫院的確診病患，卻在住院期間和一名護理師發生性行為，甚至將兩人「完事後」防護衣丟散四處、大汗淋漓的照片傳上推特炫耀。印尼警方表示，護理師雖然檢測結果為陰性，但仍遭停職處分；經調查後，若兩人違反《反色情法》，將有可能被判處10年監禁。

根據《雅加達椰子網》（Coconuts Jakarta）報導，印尼一名新冠肺炎確診患者，在「Wisma Atlet」隔離治療中心住院期間，竟然和一名護理師在病房內發生性行為，事後更將「完事後」防護衣丟散四處、大汗淋漓的照片，還有兩人的鹹濕對話截圖傳上推特炫耀。

Bukti screenshoot chat kedua pelaku pic.twitter.com/D7DuLgoehi — Oby Mahendra (@MahendraOby) December 25, 2020

據了解，事件曝光後，患者的推特帳號已經關閉，兩人也因為密切接觸被分開隔離。當地警方表示，目前護理師檢測結果為陰性，但也因為醫療倫理問題遭到停職處分，兩人也被逮捕；經調查後，若兩人違反《反色情法》，將被依刑事罪起訴，最高可能被判處10年監禁。

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