美百萬隻鳥集體暴斃…死前「呆停路邊」行為異常！　關鍵原因曝光

▲美國西南部大量鳥類死亡。(圖/翻攝自推特/Allison Salas)



記者張方瑀/編譯

美國近來多地發生大量禽鳥「餓死」的事件,規模達數百萬隻,且並非單一品種。專家推測,這和夏季野火頻傳有間接關係,因為鳥類必須提早或改變遷徙路線,沒有足夠時間儲存好足夠的身體脂肪,才會發生因體力不支而撞上大樓,或在路上被車子輾壓的情況。

根據《每日郵報》報導,墨西哥州的美軍白沙飛彈試驗場(White Sands Missile Range)及白沙國家保護區(White Sands National Monument)在8月時曾發現數百具鳥屍,起初推斷是單一事件,但接著9月初在亞利桑那州、科羅拉多州、德州,甚至是墨西哥都發現大量死亡的鳥類,且品種包含麻雀、畫眉、知更鳥與森鶯等。

I just recorded this up in Velarde, N.M. I've never seen anything like it. I'm told of other dead migratory birds found in Hernandez, Ojo Sarco and El Valle de Arroyo Seco. https://t.co/GpeFZbyuW7 pic.twitter.com/XXVM4AZrDu

當地居民和生物學家表示,這些鳥類死前的行為相當異常,例如會停在地上任由人類接近,看起來精神相當恍惚,甚至撞上大樓,或在路上被車子輾壓。新墨西哥州遊獵和魚類局(New Mexico Department of Game and Fish)檢驗了其中40具鳥屍,野生動物疾病專家毛爾(Kerry Mower)認為,這些鳥類很有可能是餓死的。

毛爾說,初步排除了細菌、病毒、寄生蟲和殺蟲劑等致死因素,他們發現所有送檢的鳥類都非常瘦弱,大約80%的樣本都出現飢餓的現象,包含空胃、腎衰竭、缺乏脂肪與胸肌嚴重萎縮,其餘的屍體狀況差到根本無法採檢。

#ClimateCrisis Alert!

HUNDREDS of dead birds have been reported throughout the state of New Mexico over the past two weeks or so. Please read this thread and retweet! (1/9) #TeamBird #avian #ecology #conservation #migration #extinction pic.twitter.com/8vyyVxjssK