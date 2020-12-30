美護理師打完疫苗「6天後」確診！　醫師曝：要等14天才有效

▲美國醫護人員能優先施打新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國一名急診科護理師18日接種新冠疫苗後，仍舊在6天後確診。傳染病專家表示，疫苗並不會馬上出現保護作用，至少得等10至14天後才有效；另外，新冠病毒的潛伏期較長，護理師也可能在注射前就染疫，「總而言之，戴口罩、洗手並保持社交距離才是最重要的防疫措施。」

根據ABC報導，美國加州聖地牙哥45歲急診室護理師馬修（Matthew W.）在18日接種了輝瑞的新冠疫苗，當時出現的副作用僅有手臂肌肉痠痛，沒想到他卻在6天後出現發冷、全身肌肉疼痛和疲勞等症狀，經檢測後發現確診新冠肺炎。

聖地牙哥家庭健康中心傳染病專家拉莫斯（Christian Ramers）表示，這種狀況其實並不意外，因為疫苗接種後，大約還需要10至14天才會出現防護效果，且還需要注射第2劑疫苗，「第一次注射的保護力約在50％，第二次則會提高到95％。」

除此之外，新冠肺炎潛伏期較長，馬修可能早在施打疫苗前就已經感染。拉莫斯說，這一切都代表著，儘管疫苗是一切結束的開始，但還是必須堅持基本的公衛守則，「總而言之，戴口罩、洗手並保持社交距離才是最重要的防疫措施。」

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