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俄羅斯官方證實「低報染疫死亡數」：確切數字是3倍以上

▲▼俄羅斯,新冠肺炎,新型冠狀病毒。（圖／路透）

▲俄羅斯疫情比官方通報的嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯聯邦統計局28日釋出的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者死亡數為18萬6057名，與官方通報的死亡數相差逾13萬，引發外界質疑人數低報的情況。相隔一日後，俄羅斯官方高層在一項聲明中坦承，該國的染疫患者的死亡數，是當前通報5萬5107死的3倍之多。

俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）公布最新數據，顯示2020年前11月的各種死因死亡人數，較前一年增加22萬9700名。CNN報導，俄羅斯疫情應變負責人、副總理戈利科娃（Tatyana Golikova）表示，其中2019冠狀病毒疾病致死者占81％，換算即可得出實際人數為18萬6057名。

俄羅斯當前累計確診人數為全球第4，共307萬3923例，官方通報的死亡人數為5萬5107例，順位在第8位；然而若將實際的18萬6057名紀錄進去，那俄羅斯染疫死亡總數就會超越墨西哥甚至印度，僅會落後美國與巴西，成為第三順位國家。

此前不斷有聲音認為俄羅斯官方在染疫患者的統計方法上故意說謊，這個方法讓死因能歸究於其它原因上，而不是2019冠狀病毒疾病。戈利科娃的親口證實，標示著俄羅斯一向被外界質疑低報數字是確有其事。

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俄羅斯新冠肺炎新型冠狀病毒

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